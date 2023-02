Havlát už lanaří pro MS hráče z NHL. Mluvil o Vránovi, sleduje „Albánce“

Hokejovou reprezentací prošlo v této sezoně už šest desítek hráčů z evropských soutěží. NHL, to je parketa Martina Havláta. Spřádat konkrétnější plány je předčasné. Jako generální manažer národního týmu však už začal oslovovat jednotlivé hráče, zda by se s nimi dalo počítat pro šampionát v Lotyšsku a Finsku. „S některými jsem mluvil osobně, s jinými telefonicky,“ řekl v rozhovoru s novináři. Promluvil o Jakubu Vránovi a na dotaz iSport.cz přiznal, že sleduje taky jedno hodně překvapivé jméno - Arber Xhekaj.

Můžete prozradit, se kterými hráči už jste se setkal?

„Viděl jsem se s kluky z Bostonu a Detroitu, s ostatními jsem mluvil telefonicky. Ale teprve začal únor, čeká je ještě spousta zápasů, stát se může hodně věcí. Už teď vidíme, že některé týmy mají malou šanci na postup do play off, spousta je tam stále namočená. V San Jose máme tři hráče, pod čarou je taky Detroit, kde se jich pár taky najde. Naopak Boston a Carolina si vedou skvěle, jsou první a druzí v lize. Uvidíme, jak to dopadne.“

Řekl vám někdo, že nepojede?

„Ne. Reakce byly pozitivní, je však předčasné bavit se už o tom, jestli někdo pojede nebo nepojede. Přihodit se může spousta věcí. Přijde ještě uzávěrka přestupů, situace se může změnit.“

Kdo vás nejvíc zaujal nebo překvapil?

„Kdybych měl vybrat jednoho, pak Martina Nečase . Prožívá vynikající sezonu, stejně tak Pasta , ale tomu se daří už dlouhodobě, od něj to všichni tak nějak očekávají. David Krejčí po sezoně v extralize hraje skvěle, vůbec mu to neuškodilo, Zacha s nimi nastupuje v pětce a vede si výborně, dobrou sezonu má Hronek .“

Co brankáři?

„Z nich bych vyzdvihl Vaněčka, Vejmelka chytá hodně. Tam nemáme problém, spousta šikovných kluků na výběr. Jak doma, tak v NHL.“

Zmínil jste Pavla Zachu. V minulých letech reprezentaci odmítal, změnil se jeho postoj?

„S kluky z Bostonu jsem se viděl minulý týden. Pavel asi měl své důvody. Myslím, že tento rok by rád jel, jenže jejich tým vypadá moc dobře. Podle toho, jak mají sezonu rozjetou, však nikdo nečeká, že by měli vypadnout v prvním kole. My budeme doufat, ale myslím, že mají myšlenky na Stanley Cup. V tuhle dobu není aktuální, že by měli jet na šampionát.“

A co Jakub Vrána , který se pokouší o návrat na farmě Detroitu?

„S ním jsem nemluvil. Je v dost těžké situaci, snaží se dostat zpátky tam, kde chce být. V osobním životě i sportovním. Určitě ho sleduju, je to šikovný hokejista, nebezpečný v každém střídání. Umí dát gól. Ale uvidíme.“

Podle posledních zpráv z Red Wings může být blízko návratu do NHL, víte o tom něco?

„To by bylo skvělé! Určitě by mu to pomohlo. Ale jak říkám, jeho situace je jiná a vážnější, snad se mu bude dařit. Hlavně mimo hokej.“

Na farmě Dallasu působí Matěj Blümel, který hrál už na loňském mistrovství světa. Proběhla komunikace i s ním?

„Ještě ne. Sleduju, jak se daří jemu, i farmářskému týmu. Jsou v AHL první a Dallas má skvělý tým, který v play off může jít daleko. U něj je situace taková zvláštní. Matěj je šikovný hokejista, přesvědčil o tom minulý rok.“

Co například juniorští vicemistři světa Jiří Kulich a David Jiříček?

„Viděl jsem je na dvacítkách, ale s nimi to je podobné jako s Blümelem. Columbus nevypadá, že udělá play off, ovšem záleží, co klub bude s Jiříčkem chtít dál udělat. Zda budou hrát na farmě play off, jestli by ho chtěli pustit na mistrovství světa.“

Obránce Montrealu Arber Xhekaj je česko-albánského původu. Připadal by v úvahu?

„Má českou matku. Ovšem nevím, jestli je vůbec možné, aby nastoupil. Ale sledujeme ho. Důrazný hráč, takových moc nemáme.“

Jak se v nové roli lanaře a vyjednavače vůbec cítíte?

„Jsem rád, že jsem zpátky u hokeje a mám možnost vidět se s kluky během sezony, pokecat. Vlastně jsem se vrátil tam, kde jsem byl. Chybělo mi to. Těch šest, sedm roků, co jsem přestal hrát. Je to, jako bych se vrátil mezi ně.“

Cítíte při rozhovorech velkou zodpovědnost, když už nejde jen o nezávazné klábosení?

„Je to trošku jinačí, ale myslím, že mě berou spíš jako bývalého hráče, že jsem byl jeden z nich. Mou funkci moc neřeší. Po All-Star Game ale budou ty rozhovory stoprocentně vážnější. Bude se to stupňovat, v závislosti na situaci. I pro mě tím bude konec sezony zábavnější.“

Poradil vám Petr Nedvěd jako váš předchůdce nějaké triky, jak vyjednávat?

„Mluvili jsme spolu jen poté, co jsem nastoupil. Pokud nějaké triky budu potřebovat, Médi (Petra Nedvěda) se zeptám, jak to dělal.“ (usměje se)

Budete chodit s týmem na led jako on?

„To je spíš otázka pro Kariho (trenér Jalonen), jestli mě pustí na led. Nestál jsem na bruslích dva a půl roku. Možná až bude víc času, tentokrát tým čeká jen pár tréninků, spíš bych překážel. Ale snad při mistrovství světa bude víc volných dnů. A když už budu u ledu, rád bych šel.“