NHL ONLINE: Pasta vs. Islanders, Nečas hraje pod otevřeným nebem

Hokejoví fanoušci si mohou uprostřed víkendu vychutnat třinácti zápasy nabitý program NHL. Česká kolonie z Bostonu v čele s Davidem Pastrňákem čelí New York Islanders. Brankář Vítek Vaněček s útočníkem Ondřeje Palátem bojují za New Jersey v Pittsburghu (Jan Rutta). Martin Nečas v dresu Caroliny nastupuje do duelu Stadium series pod otevřeným nebem proti Washingtonu. Z Čechů jde v noci do akce Radek Faksa (Dallas), David Kämpf (Toronto), Filip Chytil (New York Rangers), Karel Vejmelka (Arizona) či Tomáš Hertl (San Jose). V Seattlu také nastupuje Detroit, české trio Hronek, Kubalík, Zadina by mohl doplnit navrátilec Jakub Vrána. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.