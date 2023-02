V Kanadě začali řešit Ovečkina, Hašek mluví v dokumentu: Co bych podpořil...

Reportér a dokumentarista Terence McKenna z CBC News dorazil za Haškem do Prahy. Legendární brankář na úvod v podstatě zopakoval fráze, kterými se už nějakou dobu snaží rozproudit celé hokejové hnutí.

„Pokud hrají v NHL, tak je to stejné, jako kdyby dali Rusku tanky a zbraně za, řekl bych, dvě nebo tři miliardy dolarů. Je to obrovská reklama a Alexova hodnota je bezpochyby nejvyšší, protože je nejlepším střelcem a propaguje Putina. Pokud někdo propaguje Putina, propaguje přímo ruskou válku,“ říká Hašek.

Dokument dává do detailu Ovečkinův vztah s Putinem. Ukazuje záběry z jejich setkání v Kremlu v roce 2014, krátce po vpádu ruských vojsk na Krym. O tři roky později zase prezident přes telefon gratuluje hvězdnému útočníkovi ke svatbě. Kapitán Washingtonu zase Putina podpořil při prezidentských volbách v kampani s názvem „Putin Team“.

K aktuální válce na Ukrajině se Ovečkin vyjádřil jednou, hned loni v únoru na tiskové konferenci. Spíš vyhýbavě, válku neodsoudil. „Je to můj prezident,“ odpověděl na otázku, zda Putina podporuje i poté, co vtrhl na Ukrajinu.

Když reportér McKenna chtěl nedávno po zápase v Torontu s Ovečkinem mluvit, Rus odmítl. Dotaz na jeho profilovou fotku na Instagramu obešel i trenér Peter Laviolette.

„Každý občan je reklamou pro tuto zemi. A vláda využívá váš úspěch k propagaci toho, co dělá a co je cílem ruské vlády a státu. Je to válka, jsou to zločiny, je to zabíjení lidí, je to genocida ukrajinských dětí,“ pokračuje Hašek.

Kanadská i americká vláda zavedla sankce proti řadě Rusů, blízkým osobám Vladimira Putina. Ovečkina se však nic nedotklo, NHL si v této záležitosti prosadila Kodex mlčení. „NHL je odpovědná americké i kanadské vládě, protože jsou součástí svobodného světa. Musí říct, co má NHL společného s Alexem Ovečkinem,“ zmiňuje česká legenda.

Dokument připomíná také ruské celebrity, které veřejně odsoudily válku: známou zpěvačku Allu Pugačovovou či bývalého kapitána fotbalové reprezentace Igora Denisova. Z hokejistů už dříve proti Putinově režimu vystupoval Artěmij Panarin. Nyní mlčí, zřejmě i kvůli obavě o rodinu...

„Vím, že pro ruské hráče je velmi těžké odsoudit válku, naprosto to chápu. Musíte ale myslet na jednu věc, bavíme se možná o sto tisících ztracených životech… Takže porovnejte tyto dvě věci. Pro mě je život důležitější než nějaké možné malé potíže pro Rusy,“ pokračuje Hašek ve své kritické výpovědi.

Ovečkin míří za překonáním historického rekordu Wayna Gretzkyho v počtu gólů. Na jeho adresu se vyjádřil i legendární basketbalista Kareem Abdul-Jabbar, který před týdnem přišel o rekord v počtu nastřílených bodů v NBA. „Ovečkin není muž bojující za rovnost a proti nespravedlnosti. Není to muž, jehož sportovní výkony chci oslavovat. Ani nechci, aby k němu naše děti vzhlížely jako k hrdinovi,“ napsal ve svém blogu. NHL by ho podle něj měla suspendovat a sponzoři rozvázat smlouvy.

Hašek je zastáncem toho, aby vlády nabídly status uprchlíka každému ruskému hráči v NHL, který by byl ochotný odsoudit Putinovu válku. „Bylo by to nejlepší. Musím říct jednu věc… Pokud za velmi přísných pravidel dostanete uprchlické vízum a budete moci hrát v NHL, může z vás být nejlepší protiválečný ambasador. To je něco, co bych opravdu podpořil,“ říká nejsilnější kritik.

V dokumentu vystupují také bývalý dlouholetý mluvčí IIHF Szymon Szemberg a Slava Malamud. Ruský hokejový novinář, který zakotvil v Americe, dlouhá léta pokrýval Washington Capitals, dokud nebyl v roce 2014 vykázán za kritiku Ovečkinových prohlášení ohledně Ukrajiny.

