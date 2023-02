Ojedinělá show NHL v Karviné. V akci Pastrňák i hvězdy regionu

NHL se na skok objeví v Karviné. Ne, není to žádný výmysl. Nejslavnější hokejová liga světa totiž právě v tomhle městě ukáže svůj půvab v rámci NHL Hockey Day.

„Vstup je zadarmo, takže chceme pozvat co nejvíc fanoušků. Jak dospělých, tak dětí, program budeme mít pro všechny,“ láká je Šaffer z týmu českých organizátorů, kteří se mimo jiné pravidelně podílejí na NHL Global Series. Naposledy se v O2 aréně představili San Jose Sharks a Nashville Predators v čele s hvězdným útočníkem Tomášem Hertlem.

Třináctihodinový maraton plný soutěží, interaktivních prvků, při nichž si zájemci mohou vyzkoušet třeba přesnost nebo tvrdost střelby, startuje v deset hodin dopoledne na zimním stadionu v Karviné. Na akci se podílí i hokejový svaz.

Proč zrovna Karviná? „Je to region spojený s aktuálně největší hvězdou českého hokeje,“ připomíná Šaffer kanonýra Davida Pastrňáka, megastar z Bostonu.

Vrcholem Dne hokeje bude právě možnost sledování utkání Boston – Rangers na velkoplošné obrazovce, který v přímém přenosu odvysílá stanice Nova Sport. Zápasové studio bude přímo v Karviné, fanoušci potkají i Slavomíra Lenera, kouče zlatých hochů z Nagana a velkého experta na NHL.

Lidé určitě budou nejvíc hltat umění nejzářivější české hvězdy v NHL. Davida Pastrňáka, který pochází ze sousedního Havířova. „Je radost se na něj dívat. Umí neskutečné věci. A každý jeho zápas je zážitek,“ těší se Šaffer. V akci se objeví i další skvělý útočník Filip Chytil, zlínský patriot ve službách Rangers.

Během sledování utkání bude pro hokejové nadšence připravený bohatý program, mohou vyhrát zajímavé ceny.

Největším lákadlem je pochopitelně podepsaný dres právě českého kanonýra Bruins s číslem 88. Mezi výhrami budou rovněž dresy Davida Krejčího nebo Filipa Chytila.

Zájemci si budou moct vyzkoušet na vlastní kůži i to, jakou fyzičku musejí mít hráči, kteří chtějí projít draftem. Pořadatelé nachystali sérii testů, které v rámci Draft Combine absolvují budoucí hvězdy NHL.

„Mladí kluci i holky si mohou vyzkoušet, jak na tom jsou,“ popisuje Šaffer, jemuž příprava zabrala několik měsíců intenzivní práce.

A to není zdaleka všechno. Chystá se zápas československých veteránů proti All Stars výběru regionu! V akci tedy budou hvězdy jako Roman Polák, Martin Adamský, Jan Peterek, Ivo Prorok, Marek Ivan nebo Zbyněk Irgl. Co jméno, to místní hvězda.

Někdejší obránce Polák, jenž v NHL odkroutil přes 800 utkání, by měl být i jedním z expertů ve studiu stanice Nova Sport. Fanoušci ho tedy budou moct potkat a případně si s ním pořídit fotku. Při samotném exhibičním utkání by si rovněž měl zahrát…

Zajímavostí je i to, že si se slavnými postavami si zahraje také Miloslav Kučera, ředitel místního gymnázia. Což je hokejový nadšenec. I celá škola má k tomu národnímu sportu velmi blízko, už několik desítek let v ní mají tradici, že učitelský sbor nastupuje proti maturantům!

I to je další důkaz, že si právě Karviná zaslouží, aby se premiérový Den hokeje ukázal právě tam. Výběr regionu povede Vladimír Vůjtek, jeden z nejuznávanějších koučů posledních dvou dekád. Na střídačku veteránů národního týmu se postaví dvě slavné postavy z historie.

Jan Gusta Havel a Milan Nový, nejlepší střelec v historii československého hokeje. V Karviné nebude chybět ani Jaroslav Pouzar, trojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Připravený je také online trenérský seminář, na němž se podílí hokejový svaz. Vystoupí mimo jiné Ken Hitchcock, jeden z nejúspěšnějších koučů v historii NHL.

A spousta dalších doprovodných akcí, včetně kulinářské show.

Kdo dorazí, nudit se nebude! A co víc, vstup je zadarmo.