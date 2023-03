Palát zvedá Ďábly: Mladí se ptají na Stanley Cup. Jak přijal roli mentora?

Do bojů o Stanley Cup se tým New Jersey Devils dostal od finále 2012 jen jednou. Před pěti lety je rychle vyprovodila Tampa s Ondřejem Palátem v sestavě. Držitel Zlaté hokejky a dvojnásobný šampion NHL se po deseti letech přesunul z ráje na Floridě právě k Ďáblům. V mladém týmu se v roli zkušeného mentora a zástupce kapitána cítí výborně. „Zatím skvělá sezona,“ pochvaluje si jedenatřicetiletý útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Po dlouhých letech stagnace mají znovu sílu i ambice. New Jersey Devils, vítězové Stanley Cupu z let 1995, 2000 a 2003, to potvrdili i ve finiši přestupového období. Ze San Jose získali skvělého švýcarského útočníka Timo Meiera. V Metropolitní divizi se drží na druhém místě a celkově jsou třetí nejlepší za Bostonem a Carolinou.

„Když se podíváte, kde byli minulý rok? Třetí odspodu,“ připomíná jedenatřicetiletý Ondřej Palát, který odehrál 27 zápasů a nasbíral v nich 14 bodů (6+8). Větší porci mu sebrala operace třísel.

Tým jste v rámci NHL měnil vůbec poprvé, z Tampy jste se stěhoval po dlouhých deseti letech. Už jste si v nové organizaci zvykl a zabydlel?

„Jo, mančaft je tady mladý a nadějný. Pravda je, že jsem stěhování nikdy nezažil. Šel jsem do nového týmu po hodně dlouhé době, ale musím říct, že to šlo úplně hladce. Kluci mě skvěle přijali. Je to jinačí, jsou mladí, mají hodně srandy, je to super.“

Je pohoda znát i v kabině?