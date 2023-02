Hvězdné války: Pasta míří za osobními rekordy, nadpozemský McDavid

Přes 100 bodů se Connor McDavid dostal už pošesté v kariéře. Nechce se ale věřit tomu, že metu 50 branek překonal poprvé. Může za to i změna herního myšlení. Ne snad, že by už dříve neměl pestrou paletu zakončení, nominací na nejhezčí akci sezony by dostal jasně nejvíc. Byl ale spíš playmaker, dosud nejvíc nasázel 44 gólů.

Až teď se z něho stává větší střelecký zabiják. Už v létě hlásil, že začne víc využívat svých dovedností, neustále taky na střelbě pracuje. Že není co zlepšovat? Omyl, stále se může posouvat.

Proto mu stačilo na 50 gólů jen 61 zápasů. Dosáhl toho nejrychleji od sezony 1995/96, kdy na stejný počin potřeboval Mario Lemieux 50 utkání, Jaromír Jágr 59 a Alexander Mogilnyj 60.

Mezi aktivními hokejisty je rekordmanem. Překonal Austona Matthewse z Toronta, jenž v minulém ročníku potřeboval o jeden duel víc. „Na ledě je naprosto dominantní. Je bezkonkurenčně nejlepším hráčem ligy. Občas je těžké uvěřit tomu, co předvádí,“ prohlásil kouč Oilers Jay Woodcroft.

Jen mu můžete dát za pravdu. McDavid suverénně vládne ligové produktivitě, na kontě má už 115 bodů. Druhý v pořadí, jeho klubový parťák Leon Draisaitl, je pozadu o propastných 26 bodů.

Také v tabulce kanonýrů je kapitán Edmontonu nejlepší. V souboji o střeleckou korunu je mu nejblíže bostonský bombarďák David Pastrňák, který aktuálně ztrácí osm tref.

V noci na úterý se obě hvězdy potkaly na ledě. Oilers podlehli nejlepšímu celku soutěže 2:3. Hrálo se v rychlém tempu, připomínalo to play off. A také se ukázal charakteristický rys obou týmů.

Edmonton ve většině zápasů táhne McDavid, s přispěním kumpána Draisaitla. Proti Bruins zařídil oba góly svého mužstva. Dvakrát se trefil ve třetím utkání po sobě. Neustále dokazuje, jak speciálním hráčem je. „Podává fantastické výkony, navíc je ohromně konzistentní,“ zdůraznil Woodcroft.

V případě rozjetého Bostonu to byl další skvělý týmový výkon. Opět potvrdil, že dokáže zvítězit i bez výraznějšího příspěvku elitních formací, aktivně se zapojuje i třetí a čtvrtý útok. „Není to jen záležitost jednoho zápasu, šířka a kvalita našeho týmu je nadstandardní,“ pochvaloval si kouč Jim Montgomery. „Máme sedm výborných beků a čtyři opravdu dobré útočné formace. Ve hře pět na pět dokážeme být dominantní.“

První gól Bruins obstaral Tomáš Nosek ze čtvrté lajny, druhý dal Nick Foligno ze třetí. Až při vítězné brance se prosadila úderná česká řada, Pavel Zacha skóroval po Pastrňákově přihrávce. Útok s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem tentokrát vyšel naprázdno.

Pastrňák bodoval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů a s 80 body je čtvrtý v produktivitě NHL. Je jedním z nejlepších střelců současnosti, ale stejně tak i výborným hráčem do kombinace.

„Je jasné, že se chci stále zlepšovat. Střílení gólů je moje práce, jsem samozřejmě rád, že mi to tam padá. Není to ale jen o mně. Mám skvělé spoluhráče,“ hlásil nedávno dobře naladěný Pasta.

Pokud udrží nastavené tempo a budou se mu vyhýbat zranění, poprvé v kariéře se dostane přes ceněné mety 50 gólů a 100 bodů v sezoně. U McDavida propočty připomínají spíše nadpozemská čísla – mohl by jít přes 150 bodů a prostřílet se téměř k 70 brankám.

Na kolik mají rozjetou sezonu

Connor McDavid David Pastrňák 82 zápasy 82 154 body 111 67 góly 58 87 asistence 53

Podle historického bodového průměru je čtvrtý nejlepší za legendárním triem Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy. Sbírá téměř jeden a půl bodu na zápas, Pastrňák je lehce nad bodem na utkání. Tady se McDavidovi nemůže v současnosti rovnat nikdo.

Ale v gólovém průměru jsou na tom téměř stejně (0,53 vs. 0,50). Je to vidět i na tom, že oba v aktuální sezoně pálí nejvíc v celé lize, v počtu střel dokonce Pastrňák kanadskou superstar o něco převyšuje.

Není překvapením, že jsou hodně nebezpeční v početních výhodách. Lídr Oilers nasbíral skoro polovinu bodů v přesilovce (54 z 115), tahoun Bruins výrazně méně (29 z 80). Je tedy na tom lépe v rovnovážném počtu hráčů na ledě.

Pastrňák už získal jednu Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce sezony. McDavidovi ve sbírce individuálních cen zatím chybí, což se ale nejspíš brzy změní. Ve střeleckých dostizích je favoritem.

Oba ale především touží po Stanley Cupu. A tady má podle všeho větší šance český střelec. Nadupaný Boston se valí za Pohárem, zatímco u Edmontonu převládá pocit, že stále nemá všechny ingredience potřebné k triumfu. Jeden hokejový génius nestačí, tým je na něm až příliš závislý.

McDavid dával po poslední vzájemné bitvě najevo zklamání z výsledku. Ale zároveň vyjádřil i víru, že příště to může dopadnout jinak. „Pro naše sebevědomí je dobré, že jsme s Bruins dokázali udržet krok. Ověřili jsme si, že s nimi můžeme hrát,“ prohodil.

Zatím ale mají navrch Bruins s Pastou a spol. Nad zbytkem celé ligy. Těšte se na play off!