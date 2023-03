NHL ONLINE: Vejmelka čelí Nečasovi. Palát s Devils hrají v Las Vegas

Gólová radost New Jersey Devils, mezi kterými nechybí český útočník Ondřej Palát (druhý zleva) • ČTK / AP / Bill Kostroun

Noční program NHL nabízí pět zápasů, ve kterých nechybí čeští hokejisté. Gólman Karel Vejmelka v brance Arizony nastupuje do utkání proti Carolině, za kterou hraje útočník Martin Nečas. Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils nastupuje do duelu na hřišti Vegas Golden Knights. V akci je také Edmonton s králem střelců a lídrem bodování Connorem McDavidem či Seattle. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.