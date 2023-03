Vrána přistál v St. Louis. Téměř za nic, ale otevírá se mu nová šance

Pokud se český snajpr chytne, získá v něm St. Louis elitního střelce v podstatě za nic. Za zkoušku to tedy rozhodně stojí. Klub převzal od Detroitu jen půlku platu Jakuba Vrány. Jestli neuspěje, tolik to nebude bolet, protože smlouva za rok skončí a můžou se s ním rozejít.

Vrána přišel do Red Wings před dvěma lety před uzávěrkou přestupů z Washingtonu, s nímž získal Stanley Cup v roce 2018. V 11 zápasech po příchodu nastřílel 8 gólů, většinu minulého ročníku vynechal po operaci ramena. Ve 26 sehraných utkáních pak měl bilanci 13+6. Začátkem této sezony však nastoupil do asistenčního programu NHL a NHLPA, který pomáhá hráčům a jejich rodinám při problémech s duševním zdravím a návykovými látkami. V polovině prosince se vrátil, působil na farmě, objevil se i zpátky v Red Wings, ale v některých zápasech nehrál.

Svazek, který začínal tak dobře, se rozpadl. Vrána údajně upadl v nemilost generálního manažera Steva Yzermana a byl naštěstí vyměněn. Detroit i přes zachování padesáti procent finanční zátěže vyšel trejd laciněji, než kdyby Vránu po sezoně měl klub vyplácet. Po výměnách Filipa Hronka do Vancouveru, Tylera Bertuzziho do Bostonu a právě Vrány do St. Louis si navíc odmazali dohromady téměř 12 milionů dolarů z platového limitu pro příští sezonu.

Po jejich odchodu zůstaly velké mezery, které Red Wings potřebují naplnit. V poslední době však měli v sestavě spíš přetlak a v létě mohou zalovit na trhu volných agentů, případně adoptovat kvalitního hráče, jenž se nehodí jinému týmu kvůli omezením platového stropu.

Blues prožívají v tomto ročníku zklamání, Jeden z lídrů Ryan O´Reilly zamířil do Toronta, generální manažer Doug Armstrong se však snaží zachovat konkurenceschopný tým a doplnit mužstvo hráči, jimž by změna prostředí mohla prospět a kteří zase tolik nestojí. Z Pittsburghu získalo St. Louis jako nechráněného hráče Kasperiho Kapanena a z New York Rangers zase Sammyho Blaise, s nímž hned prodloužili smlouvu. Nyní přichází ještě Vrána, který měl v Detroitu přes zdravotní a další výpadky průměr téměř půl vstřeleného gólu na zápas. Všichni tři přijdou klub na celkem 6,825 milionu dolarů, přičemž Blues zůstane téměř šestimilionová rezerva do platového stropu.