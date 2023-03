McDavid v truhle, Pastrňák dal gól. A stejně z toho byl nakonec šok

V Edmontonu může blikat malá naděje: tohle jsme potřebovali, pracovitá parta válela.

Když vás čeká zápas s Oilers, vždycky se šije taktika jedním směrem. Connor McDavid se nesmí ani nadechnout. Jestli začne létat, je to konec, váš konec.

„Ráno jsem si říkal, že můžeme hrát s kýmkoliv v téhle lize,“ pronesl v Bostonu pro klubovou televizi obránce Edmontonu Darnell Nurse. „Ale jasně, jedna věc je si to říct, druhá přijít na led a dokázat to. No a my přesně tohle dokázali,“ přidal.

Pravda, má v týmu McDavida, borce, který trhá sítě. To se pak troubí taková prohlášení do světa.

Jenže tady je právě ten fór. Výhra s McDavidem a přitom bez něj.

Nejsladší zpráva, jakou chce fanoušek Oilers slyšet? Edmonton uspěl a jeho lídr nemusel udělat ani bod. Výborně po něm šel hlavně Dmitrij Orlov, který ho nenechával dýchat. „Ano, Orlov hrál dozadu opravdu skvěle. Ostatně všichni naši beci pracovali výborně,“ chválil trenér Jim Montgomery.

Bojoval s druhou lavičkou. Kouč Edmontonu se hodně snažil, aby McDavid nechodil na Patrice Bergerona, jenže Jay Woodcroft střídal jako druhý, moc se mu nedařilo svoji hvězdu posílat na jiné formace. Když už ano, proti sobě měl Pastrňáka s Krejčím a Zachou . McDavid se nemohl prosadit, nedostával se do hry.

Boston vyhrál bitvu. Umlčel krále Connora.

Jenže se stalo něco nečekaného. Boston prohrál zápas, Edmontonu úřadovala hloubka sestavy, nebo-li spodní ofenzivní šestka. Měla podíl na dvou gólech, vítězný na 3:2 pak přidal bek Darnell Nurse. „Přišlo mi to opravdu jak play off. Tam dochází k souboji těch nejlepších hráčů a ostatní musí najít způsob, jak přispět,“ pronesl Woodcroft.

Boston Connora McDavida, borce, který má podíl na 49 % gólech Oilers zamknul do truhly (stalo se teprve posedmé v sezoně). Utnul jeho šňůru, kdy bodoval v 11 zápasech za sebou. Pastrňák a spol. vedli 2:0. Parádní věc. Jenže soupeř i bez McDavida skóre otočil, vyhrál 3:2. A Edmonton si dokázal: my nejsme jen on!

Oilers před startem sezony vždycky sní, že by bylo fajn dojít ke Stanley Cupu. Když máte v kádru nejlepšího hráče planety, velké plány se nabízí. Tím spíš, když vedle McDavida poletuje i velmi dobrý sekundant Leon Drasiaitl.

Jenže vždycky vyskočí dost problémů, které ofenzivní sílu přerostou. McDavid + Draisaitl, fajn. A kdo dál? A co ti beci? A co brankáři, který vyhoří teď?

Poslední téma se ale nejspíš škrtá. Jack Campbell tedy hoří, pětimilionová smlouva se zatím jeví jako další trefa vedle. Ale Stuart Skinner, rodák z Edmontonu, je lepší a lepší.

Dovede se otřepat z blbých momentů, což je u brankáře asi nejcennější disciplína. Proti Bruins si patrně vyčítal první gól, druhý mu vstřelil David Pastrňák 0,3 sekundy před koncem první třetiny. Dost na levačku. „Jen jsem si řekl, že bránu musím na dalších čtyřicet minut zamknout. Jedině tak dám klukům šanci vyhrát,“ rozebíral pak Skinner, o čem přemýšlel o pauze. Do puntíku své plány splnil.

Abyste v NHL pomalu vždycky odpálili ohňostroj, když vyzrajete na Boston. Úchvatnou sílu z papíru přenáší na led, neprohrává. Do teď padl jen devětkrát. Pro srovnání, titán posledních let, Tampa, nezdarů napočítala už dvacet jedna, a stejně v klidu drží pozice pro play off. Nejde o žádný průšvih.

Bruins vyhráli deset utkání v řadě. Edmonton řádění zastavil. Góly stříleli pánové Evan Bouchard, Ryan McLeod a Darnell Nurse. „Celý zápas jsem si říkal, že hrajeme play off. My i oni,“ vydechl Skinner.

Byl to poslední zápas Edmontonu s Bostonem play off. Jestli se potkají McDavid s Pastrňákem příště, tak maximálně ve finále Stanley Cupu. Což by byl pro obě party sen, že jste jen čtyři zápasy od kýžené mety. U Oilers by finálová série překvapila víc, znamenala by hlavně, že spodní šestka útočníků je lepší, než si všichni myslí, to samé by platilo ale i o obraně a brankáři Skinnerovi.

Na kolika procentech gólů týmu se podílí TOP 5 hráčů bodování Connor McDavid (Edmonton) 48,8%

Leon Draisaitl (Edmonton) 38,2 %

Nikita Kučerov (Tampa) 41,2 %

David Pastrňák (Boston) 36 %

Tage Thompson (Buffalo) 35,9 %

