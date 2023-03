Mimozemšťan McDavid cílí na Jágra. Je v jiné evoluční fázi, žasne kouč

Brutální sezona pokračuje. Mimozemšťan Connor McDavid v noci na úterý dvakrát skóroval a rozhodl o výhře nad Buffalem (3:2). Zapsal už 124 bodů, stanovil si nové kariérní maximum. Pokud udrží nastavené bodové tempo do konce ročníku, dostane se na 156 bodů. Tím by pokořil i nejlepší životní sezonu Jaromíra Jágra. „Connor je mimozemšťan. Je v jiné evoluční fázi než zbytek světa,“ říká trenér Edmontonu Jay Woodcroft.

První gól? Jako by se vám v televizi aktivoval mód zrychleného přehrávání. Puk se ke Connoru McDavidovi odrazil za branku. Než byste ale stihli říct McJesus, hvězda Edmontonu se obtočila kolem klece a zasunula puk za lajnu.

Před druhou trefou se bleskově protáhl kolem dvou beků Buffala, pak prostřelil brankáře Craiga Andersona. Jeho pohled byl výmluvný. Koukal na McDavida s výrazem říkajícím cosi jako: To si ze mě děláš srandu, ne?

Nedělal.

„Kdo jiný by měl předvést takovouhle show než právě on?“ pokrčil s úsměvem rameny spoluhráč Zach Hyman. „Je nejlepší hráč světa, jen posouvá vlastní hranice. Pořád není na maximu, neustále se zlepšuje, což je neuvěřitelné,“ přidal.

Dvěma trefami McDavid zasáhl bizony z Buffala. V sezoně se dostal už na 124 bodů (54+70). Odehráno má 65 utkání. Už nyní o bod posunul kariérní maximum z minulého ročníku. Našlápnuto má na vskutku snovou sezonu. Pokud udrží bodové tempo, atakuje 156 bodů (68+88). Tím by se zařadil mezi největší hvězdy historie NHL.

Wayne Gretzky došel nejdál na 215 bodů, Mario Lemieux 199 a Jaromír Jágr 149 bodů. Právě top ročník 1995/96 tehdy třiadvacetiletého dlouhovlasého divocha s velkou pravděpodobností McDavid překoná.

Jak na tom byli tři zmínění velikáni ve svých nejlepších sezonách po odehrání 65 utkání? Gretzky měl 177 bodů (45+132), Lemieux 171 (66+105) a Jágr 128 (55+73).

„Connor je mimozemšťan. Je v jiné evoluční fázi než zbytek světa. Tenhle večer to znovu všichni viděli,“ hlásil po výhře nad Sabres trenér Oilers Jay Woodcroft. Forma McDavida je dechberoucí. Z posledních jedenácti duelů vytřískal úžasných 27 bodů (12+15).

Když byl před utkáním trenér Buffala Don Granato dotázán na to, zda považuje kapitána Edmontonu za odskočeného od zbytku soutěže, z úcty k vlastním hvězdám (především Tagi Thompsonovi a Rasmusi Dahlinovi) odmítl odpovědět. Z otázky utekl. Po zápase už byl sdílnější. „Není náhoda, že je za metou padesáti branek. Nepotřebuje ani moc šancí, to ho dělá opravdu výjimečným.“

Podobně o McDavidovi mluví prakticky každý. Včetně Jaromíra Jágra, za jehož maximem nyní 26letý expres míří. „Nikdy jsem nezažil, aby někdo tak dominoval svou rychlostí,“ povídal Jágr, který se s McDavidem v závěru své cesty NHL na ledě potkal. „Nebyl bych překvapený, kdyby někdy dal sto branek za sezonu a zlomil rekord. Je možné, že to zvládne.“

A pokračoval. „Jakmile ho necháte rozjet, už ho nechytíte. Navíc mu nahrávají pravidla, protože soupeře nesmíte držet a zpomalovat. Jedinou cestou, jak ho zastavit, je donutit ho hrát hokej, který mu nesedí. Možná s ním bojovat hodně u mantinelu, zpomalit hru, jít ke hrazení ve více lidech,“ zamýšlel se tehdy forvard Calgary.

Že bude z McDavida superstar, bylo jasné už spoustu let před jeho vstupem do NHL. Když byl ve 14 letech dotázán na vysněného spoluhráče, řekl dvě jména. První byl Milan Lucic, kterého mu vedení Oilers před lety skutečně přivedlo. Druhý přáním byl Jaromír Jágr. Aby si mohl odškrtnout i tohle jméno, musel by zřejmě přestoupit do Kladna.

Sezona Connora McDavida Zápasy 65 Body 124 (54+70) Plus/minus +10 Střely 288 Průměrný čas na ledě 22:43 Průměr bodu na utkání 1,91