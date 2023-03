Hertl o bídě Sharks: Podpisu nelituju! Po sezoně ale navštívím vedení

Kdybyste měl popsat aktuální sezonu jednou větou, jak by zněla?

„Zákeřná otázka takhle na začátek. (přemýšlí) Asi bych řekl, že to je psychicky strašně náročná sezona.“

Přežívání u dna je náročné? Dávno víte, že se vás play off týkat nebude. Jen chcete sezonu důstojně dohrát.

„Strašně těžké, nikomu bych to nepřál. Když nevyhráváte zápasy a jen se plácáte, je to na prd. Nálada je blbá, nikdo si to neužívá. Celá sezona je pro hlavu náročná. Dlouho doufáte, že se to zlomí, pak vám ale dojde, že už je pozdě. V první půlce ročníku jsme hráli dobré zápasy. Často jsme byli lepší, ale v závěru jsme je ztráceli. Kolik my jsme si nechali dát gólů v poslední minutě, raději ani nechci vědět. Neskutečné množství. Stálo nás to strašně bodů. Tyhle ztráty tým sráží o to víc, posílají vás mentálně hrozně dolů. Když vznikne tak velká bodová díra, je těžké se dostat zpátky.“