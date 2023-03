Pastrňák baví! Osobák i Krejčího kšiltovka. Kouč: Štěstí, že ho máme

Rozhodl o výhře 4:2, v ovzduší kolem bostonské TD Garden rázem visí bájná padesátka. Pro Pastrňáka by znamenala vstupenku do českého VIP klubu s Jaromírem Jágrem a Milanem Hejdukem. Jen krůček mu navíc schází k hladině 600 bodů v základní části.

Po vítězství nad Canadiens předstoupil český ostrostřelec před zámořské novináře. Oči měl rozzářené dětskou radostí, na hlavě kšiltovku s nápisem „Krejčí“ a numerem 46. Nový kus z bohaté sbírky oblečení mu ještě vylepšil už tak skvělou náladu, která ho provází od podpisu osmileté smlouvy.

Před blížícím se play off NHL žhaví Pastrňák motory. Šedesátigólový raketoplán značky Connor McDavid mu sice odfrčel v nedohlednu, i tak ovšem havířovský rodák přepisuje tabulky a sbírá uznání. Ve srovnání střelecky nejpilnějších krajanů už stáhnul manko na Milana Hejduka na jediný zářez. Někdejší opora Colorada nastřádala před dvaceti lety přesně 50 tref. Tehdy mu stačily k zisku Maurice Richard Trophy, před Pastrňákem však zřejmě neobstojí. Pak už se nabízí jen srovnání s Jaromírem Jágrem (62, 54 a 52 branek).

Opora Bostonu do finiše základní části vyloženě sprintuje. Od začátku března bodoval v devíti z jedenácti startů a nyní slaví i kariérní maximum v počtu gólů. „Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby ho každým rokem překonal,“ vyhlíží budoucnost trenér Bruins Montgomery. „Je to brilantní hráč, neuvěřitelně kreativní. Super spoluhráč a je štěstí, že ho máme.“

Nejničivější ofenzivní zbraň přístavní organizace čeká zaokrouhlovací období. Kromě 50 gólů má v merku i hranici 100 bodů (nyní 95), 50 asistencí (46), 600 bodů v základní části (599), 200 v přesilových hrách (197). Pokud se nestane nic závažného, všechny zmíněné mety padnou ještě v průběhu necelého měsíce, který zbývá do konce dlouhodobé fáze sezony.

Triumfální jízdu s Montrealem si Pastrňák hodně užil. „Zápasy proti nim nikdy nezevšední, máme s nimi bohatou historii a nezáleží na tom, kde se zrovna nachází v tabulce. Oba týmy hrály tvrdě, takže skvělé vítězství,“ těšilo autora dvou bodů.

Všiml si i momentu, kdy po tvrdém nárazu do Patrice Bergerona vzal spravedlnost do svých rukou Brad Marchand. Neukázněného Tylera Pitlicka ihned stáhnul k ledu. „Chtěl bych na to poukázat. Je skvělé, že se Marchy postaví za našeho kapitána. Všechny na střídačce to nabudilo,“ řekl Pastrňák o důležitém okamžiku.

V základní části skládá někdejší nejlepší snajpr NHL fantastický příběh. Důležité však bude, jak si Boston poradí s dalšími hladovými uchazeči o Stanley Cup v play off. Teprve tam se naplno prodá Pastrňákův přínos. Že bude mít vydařenou sezonu, to ostatně predikoval už v srpnu v pražském Karlíně, kde se účastnil ankety Zlatá hokejka.

„Ještě jsem skoro nic nevyhrál. Čas letí. Teď jsem na druhou stranu zdravý a nemám starosti s přípravou, což se mi poslední tři roky úplně nedařilo. Můžu zamakat. Bude to určitě bolet, ale uvidíme, jak to dopadne,“ pravil. V Bostonu všichni doufají ve zdárný konec.