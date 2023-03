ONLINE NHL: Pasta útočí na 100 bodů. Souboje Čechů i Hertl proti Vegas

David Pastrňák se tlačí do akce • Reuters

Pořádně bohatý program nabízí dnešní souboje v NHL. Na hokejovém menu najdeme jedenáct zápasů, z nichž ten nejzajímavější pro českého fanouška je hned od 1:00 SEČ. Do akce jde totiž Boston s českou kolonií proti Columbusu. David Pastrňák navíc útočí na stobodovou hranici v letošní sezoně. Získá potřebné dva body? K vidění ale budou i české souboje Palát, Vaněček vs. Chytil a Kubalík vs. Nečas. Hraje i Jakub Vrána, Tomáš Hertl, Martin Kaut, Radim Šimek, Radko Gudas a naskočit může i Petr Mrázek. Sledujte ONLINE reportáž na iSport.cz.