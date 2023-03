Faksa patří mezi nejlepší defenzivní útočníky NHL. Je čas ho docenit

Radek Faksa na správném místě doráží kotouč do sítě • Reuters

V dosavadních 73 zápasech jeho 18 bodů neoslní. To ale Dallas nijak netrápí. Od střílení gólů jsou jiní. Jason Robertson patří k elitě ligy, nasbíral už přes 90 bodů. Více než bod na utkání má taktéž Roope Hintz. Vynikající ročník hrají i Jamie Benn či Miro Heiskanen.

Úkoly Radka Faksy jsou odlišné.

Důkazem je 37,4 % startů na buly v obranné zóně při hře v plném počtu hráčů. Nikdo jiný v Dallasu nemá tak jasný poměr vhazování u vlastní brány. Trenér Peter DeBoer v defenzivě Faksovi věří jako málokomu. A dělá dobře.

Faksa mezi elitou

Když je devětadvacetiletý útočník na ledě, brankáři Stars mají minimum práce. Očekávané inkasované góly při přepočtu na 60 minut hry? 2,08. To je 15. nejlepší hodnota mezi všemi útočníky NHL.

1. Jack Drury (Carolina Hurricanes) - 1,75 (xGA/60)

2. Jansen Harkins (Winnipeg Jets) - 1,77 (xGA/60)

…

14. Jordan Staal (Carolina Hurricanes) - 2,04 (xGA/60)

15. Radek Faksa (Dallas Stars) - 2,08 (xGA/60)

16. Patrice Bergeron (Boston Bruins) - 2,09 (xGA/60)

*Vysvětlivka: xGA = ‚expected Goals Against‘ / očekávané inkasované góly s hráčem na ledě. Do žebříčku je zařazeno všech 448 útočníků, kteří odehráli alespoň 200 minut při hře 5 proti 5.

A kolik reálných gólů Dallas inkasuje s Faksou na ledě? 1,58. Opět se jedná o jednu z nejlepších hodnot v celé lize. V rámci Stars byste českého útočníku našli na prvním místě.

1. Devin Shore (Edmonton Oilers) - 1,12 (GA/60)

2. Stefan Noesen (Carolina Hurricanes) - 1,13 (GA/60)

…

20. Gabriel Vilardi (Los Angeles Kings) - 1,57 (GA/60)

21. Radek Faksa (Dallas Stars) - 1,58 (GA/60)

22. Robby Fabbri (Detroit Red Wings) - 1,59 (GA/60)

*Vysvětlivka: GA = ‚Goals Against‘ / inkasované góly s hráčem na ledě. Do žebříčku je zařazeno všech 448 útočníků, kteří odehráli alespoň 200 minut při hře 5 proti 5.

Je třeba si uvědomit, že všechna data vychází přímo z dění na ledě. Záleží čistě na výkonech samotných hráčů. A Faksa je do obrany tak dobrý, že ho najdete mezi nejužší špičkou.

Pomáhá svým parťákům

Excelentní hodnoty Faksy nejsou náhodné. Je to naopak právě český forvard, s nímž ostatní hráči Dallasu vykazují do obrany lepší statistiky než bez něj.

S Faksou na ledě očekávají „hvězdy“ o 0,38 inkasovaných gólů méně při přepočtu na 60 minut hry. V pořadí 21. nejlepší hodnota mezi všemi útočníky zámořské soutěže.

Skutečných branek Dallas inkasuje o 0,74 méně. Na první pohled jde o nízké číslo, že? Pokud ho ovšem zasadíte do kontextu, už to tak nebude.

Jinými slovy lze říci, že Stars inkasovali o bezmála 11 gólů méně s Faksou na ledě než s většinou jiných hokejistů. Pozor, jde opravdu o velice zjednodušený popis, který má pouze pomoci k pochopení celkového kontextu.

1. Devin Shore (Edmonton Oilers) -1,34 (RelTM GA/60)

2. Austin Czarnik (Detroit Red Wings) -1,16 (RelTM GA/60)

…

24. Mike Hoffman (Montreal Canadiens) -0,75 (RelTM GA/60)

25. Radek Faksa (Dallas Stars) -0,74 (RelTM GA/60)

26. Curtis Lazar (New Jersey Devils) -0,73 (RelTM GA/60)

*Vysvětlivka: RelTM GA = ‚Relative to teammates Goals Against‘ / inkasované góly relativně vůči spoluhráčům s hráčem na ledě. Do žebříčku je zařazeno všech 448 útočníků, kteří odehráli alespoň 200 minut při hře 5 proti 5.

Užitečný i na oslabení

Nepřekvapí, že Faksovy schopnosti tým z Texasu rád využívá i v oslabení. V průměru na zápas odehraje 1:55 minut v početní nevýhodě. Pouze Luke Glendening (2:25) je z útočníků Stars vytěžovanějším hráčem v této herní situaci.

Dallas s českým forvardem inkasuje 4,42 gólů při přepočtu na šedesát minut. Lepší hodnotou disponuje pouze Joel Kiviranta.

Faksa směrem do obrany hraje dost možná svoji nejlepší sezonu v kariéře. Mohl by promluvit do boje o Frank J. Selke Trophy, která je udělována nejlepšímu defenzivnímu útočníkovi základní části.

Dallas s Faksou patří mezi nejlepší týmy Západní konference a má šanci se opět dostat do finále Stanley Cupu jako v roce 2020. Pokud se tam chce probojovat, bude rozhodně potřebovat výborné výkony od defenzivního specialisty i v nadcházejícím play off.