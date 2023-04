NHL ONLINE: Další Pastrňákův bod proti Vránovi a spol. Chytil u dvou gólů

Filip Chytil má radost v dresu New Yorku Rangers • Reuters

Český útočník Filip Chytil (vlevo) slaví branku do sítě Washingtonu • ČTK / AP / Nick Wass

Hned devět zápasů nabízí z neděle na pondělí zámořská NHL, nouze tak logicky není ani o českou stopu. Ještě večer nastupují Češi z Bostonu v čele s rekordmanem Davidem Pastrňákem, který už asistoval. Proti stojí znovuzrozený Jakub Vrána, nahrávač u vyrovnávací trefy, a jeho St. Louis. Filip Chytil dvěma asistencemi přispěl k vítězství Rangers na ledě Washingtonu 5:2. Do akce se vrhá také Martin Nečas (Carolina), Ondřej Palát (New Jersey) či Dominik Kubalík (Detroit). Tyto i další krajany sledujte ONLINE na iSport.cz.

Český hokejový útočník Filip Chytil asistoval v NHL u dvou branek New York Rangers, kteří vyhráli 5:2 ve Washingtonu. Tým, jenž už má jistý postup do play off, zvítězil po dvou zápasech. Capitals nevyhráli počtvrté za sebou.

Třiadvacetiletý Chytil se podílel na gólech svých spoluhráčů z takzvané „Kid Line“, lajny mladíků. Svou první přihrávku si připsal v 16. minutě zadovkou u gólu jednadvacetiletého Alexise Lafreniérea, po minutě druhé třetiny pak přispěl k brance dvaadvacetiletého Kaapa Kakka.

Chytil, jenž se v týdnu dohodl s Rangers na nové čtyřleté smlouvě na 17,5 milionu dolarů, tak nasbíral šest bodů v posledních pěti zápasech a svá sezonní maxima v NHL vylepšil na 22 gólů a 23 asistencí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:23. D. Strome, 51:44. Protas Hosté: 13:17. K. Miller, 15:19. Lafreniere, 21:00. Kakko, 45:53. Tarasenko, 54:14. Zibanejad Sestavy Domácí: Kuemper – Fehérváry, Carlson, Sandin, Jensen, Alexejev, Irwin – Ovečkin, D. Strome, Wilson – Mantha, Kuzněcov, Cr. Smith – Protas, Bäckström, Milano – Aube-Kubel, Dowd, Sheary. Hosté: Šesťorkin (Halák) – Mikkola, Fox, K. Miller, Trouba, Harpur, B. Schneider – Kreider, Zibanejad, P. Kane – Panarin, Trocheck, Tarasenko – Lafreniere, Chytil, Kakko – Vesey, Goodrow, Motte. Rozhodčí Stadion Capital One Arena, Washington

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 39:51. Kyrou, 49:47. Krug, 59:37. Kyrou Hosté: 05:51. DeBrusk, 27:18. Bertuzzi, 28:02. Steen Sestavy Domácí: Binnington (Greiss) – Leddy, Parayko, Krug, Faulk, Rosén, Bortuzzo – Saad, B. Schenn, Vrána – Blais, Kapanen, Kyrou – Neighbours, L. Brown, Leivo – Toropčenko, N. Walker, T. Pitlick. Hosté: Ullmark (Swayman) – Orlov, McAvoy, H. Lindholm, Carlo, Grzelcyk, Clifton – Marchand, Zacha, DeBrusk – Bertuzzi, Krejčí, Pastrňák – Greer, Coyle, Frederic – Lauko, Nosek, Hathaway – Steen. Rozhodčí Stadion Enterprise Center, St. Louis

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Andersen (Kočetkov) – Slavin, Burns, Skjei, Pesce, Gostisbehere, Chatfield – Martinook, S. Aho II, Nečas – Noesen, Kotkaniemi, Puljujärvi – Drury, J. Staal, Fast – Stepan, Stastny, Jarvis. Hosté: Sorokin (Varlamov) – Pelech, Mayfield, S. Aho I, Pulock, Bolduc, Dobson – Lee, Horvat, Fasching – Engvall, Nelson, Palmieri – Parise, Pageau, Bailey – M. Martin, Cizikas, Clutterbuck. Rozhodčí Stadion PNC Arena, Raleigh

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:41. K. Johnson, 04:05. E. Robinson Hosté: 04:00. Gambrell Sestavy Domácí: Gillies (Hutchinson) – Berni, Peeke, Bayreuther, Sweezey, Christiansen, M. Bjork – J. Gaudreau, Jenner, Marčenko – E. Robinson, K. Johnson, Richards – L. Foudy, Kuraly, Bemström – McKown, Dunne, Luoto. Hosté: Talbot (Sögaard) – Sanderson, Zub, Brännström, Bernard-Docker, Kleven, Holden – B. Tkachuk, Stützle, Giroux – DeBrincat, Pinto, Batherson – M. Joseph, Greig, Gambrell – P. Brown, Kastelic, Watson. Rozhodčí Pochmara, Hebert – Jackson, Pancich Stadion Nationwide Arena, Columbus

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: DeSmith (Jarry) – Letang (A), Dumoulin, Petry, P. Joseph, Ruhwedel, Friedman – Rust, Crosby (C), Guentzel – Rakell, Malkin (A), Zucker – Granlund, Poehling, Heinen – Archibald, Carter, D. O'Connor. Hosté: Ersson (Sandström) – York, Provorov, Sanheim, DeAngelo, Seeler, Braun – Tippett, Frost, Farabee – Konecny, N. Cates, Laughton (A) – Lemieux, Hayes, J. van Riemsdyk – Deslauriers, Bellows, Allison. Rozhodčí Schlenker, O'Rourke – Flemington, Apperson Stadion PPG Paints Arena, Pittsburgh

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Canada Life Centre, Winnipeg

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: M. Murray I (Samsonov) – Rielly, L. Schenn, Timmins, Holl, Brodie, Liljegren – Bunting, Matthews, Järnkrok – Kerfoot, Tavares, W. Nylander – Zohorna, Kämpf, Lafferty – Aston-Reese, Simmonds. Hosté: Nedeljkovic (Hellberg) – Walman, Seider, Chiarot, Edvinsson, Määttä, Oesterle – Kubalík, Larkin, Perron – Copp, Raymond, Erne – Veleno, P. Suter, Berggren – Czarnik, Chiasson. Rozhodčí Stadion Scotiabank Arena, Toronto

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Rogers Arena, Vancouver