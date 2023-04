Nedvěd chválí Pastrňáka: Teď je fakt hot! Jágr by dnes dal možná 80 gólů

S Pastrňákovým agentem Alešem Volkem se nedávno potkal a bavili se o šedesátigólové porci. S tím, že by do konce sezony mohla klapnout. „Byl u toho i Růča a shodli jsme se na tom, že by bylo fajn, kdyby Pasta dal v nedělním zápase gól, aby nemusel v posledním dávat tři. To už je pak těžké. A Aleš do toho povídá, že nejlepší by byl hattrick. No, přišlo nám to jako sci-fi. A bum, on ho fakt dal,“ usmívá se Petr Nedvěd, jenž měl bostonského snajpra „pod sebou“ jako generální manažer národního týmu při loňském bronzovém mistrovství světa ve Finsku.

Jakými slovy byste ocenil Pastrňákovu sazbu 60 sezonních gólů?

„Klobouk dolů! Je to fakt hodně. Jasně, dnešní NHL střelcům přeje, je jim nakloněná. V nedávné době se hrál hokej, z nějž povylezli tak jeden, maximálně dva hráči se sto body. To už je pryč a je to ku prospěchu. Pravidla se upravila, což je jedině dobře. Vidíme spousty gólů, řadu stobodových hráčů ke konci sezony, což je super. Ale to jsem odbočil. Chci říci, že Pasta měl vždycky dobrou střelu, ale co jsem se na jeho zakončení víc zaměřil, musím uznat, že je fantastická.“

V čem především?

„V tom, jak je svižná, prudká. Na střelu navíc potřebuje o pár desetin sekundy