Analýza TOP defenzivních útočníků NHL: nováček či Pastrňákův mentor

Mikael Backlund (Calgary Flames)

Zkušený útočník je po celou kariéru znám pro své defenzivní přednosti, ovšem nikdy nebyl dodatečně oceněný. V aktuálním ročníku byl nejlepším útočníkem Flames společně s Tylerem Toffolim a má šanci poprvé v kariéře získat Selkeho trofej.

Calgary se sice do play off nepodívají, ovšem Backlundova chyba to není.

Se Švédským útočníkem měli Flames nejlepší poměr vstřelených a inkasovaných gólů při hře v plném počtu hráčů. 53 ku 33.

Mezi všemi hokejisty Calgary, kteří nastoupili alespoň do 50 utkání, inkasoval kanadský celek nejméně branek právě s Backlundem na ledě.

Měl na své spoluhráče pozitivní vliv směrem do defenzívy, pravidelně nastupoval proti nejlepším formacím soupeře, nemalou porci minut odehrál i v oslabení.

Byl lepší než 91 % ostatních útočníků v zastavování útoků soupeře před vlastní modrou čarou a v úspěšně kontrolovaných výstupech z defenzivní zóny. Výborné hodnoty.

Základní i pokročila data potvrzují, že Backlund by neměl chybět ve finálové trojici. Patří totiž mezi vůbec největší favority na zisk Frank J. Selke Trophy.