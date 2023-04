Rekordy Bruins? V play off nemají váhu. Pozvedl je vyléčený alkoholik

Loni postoupili Bruins do play off se 107 body na divokou kartu a v prvním kole vypadli s Carolinou. O dvanáct měsíců později mají o 26 bodů víc a ještě jeden zápas do konce základní části zbývá. Přesně 250 let po protestech, jež historici pojmenovali Bostonský čajový dýchánek a které byly počátkem americké revoluce, se chystá další párty. Útok na Stanley Cup.

Přitom ještě v létě to vypadalo spíš na rozklad. Bruins vyhodili přísného kouče Bruce Cassidyho. Patrice Bergeron byl po operaci lokte, David Krejčí měl po sezoně v české extralize. Oba se odhodlávali k návratu. Jake DeBrusk chtěl pryč. Bradu Marchandovi operovali kyčel. Návrat nejdřív v listopadu zněl předpoklad. Totéž obránci Matt Grzelczyk a Charlie McAvoy.

Pak se věci začaly obracet. Z New Jersey přišel Pavel Zacha. Podepsali Krejčí s Bergeronem, DeBrusk prodloužil o dva roky. Švédský gólman Linus Ullmark opustil slabé Buffalo a coby volný hráč uzavřel čtyřletý kontrakt. Na místo kouče v Bostonu najali Jima Montgomeryho. Vyhrál USHL, NCAA a odvedl kus práce v Dallasu. Ale taky se léčil z alkoholismu. Ukázal se jako parádní trefa. Volnějším přístupem umožnil hráčům víc ukázat své přednosti, v kabině Bostonu nechal šéfovat hlavní lídry, kteří nedopustí, aby něčí ego přerostlo tým.

Bruins nastříleli nejvíc gólů v lize a druhý nejnižší počet inkasovali. Jsou nejlepším týmem v oslabení. David Pastrňák se stal prvním hráčem Bruins po Philu Espositovi, jenž v sezoně nasázel 60 gólů. Kdyby Connor McDavid neplenil soupeře jak zbraň hromadného ničení, stál by Pasta v čele uchazečů o Hart Trophy pro nejplatnějšího hráče NHL. Ale i tak by si Bruins mohli z předávání cen udělat soukromý večírek. Montgomery je favoritem na trofej pro nejlepšího kouče, Ullmark zase pro nejlepšího brankáře a Bergeron pošesté na trofej pro nejlépe bránícího útočníka.

Nyní čeká Bruins nejtěžší úkol: přenést výkony z historické základní části do play off a získat Stanley Cup. Nedávná historie jim zrovna nenahrává. Celek Tampy v ročníku 2018/19 vyhrál 62 zápasů, jenže v úvodním kole ho smetl Columbus. V sezoně 1995/96 nedotáhl svou misi stejně úspěšný Detroit. Ve finále Západní konference prohrál s pozdějšími šampiony z Colorada. Nicméně montrealští Habs se v ročníku 1976/77 odpíchli ke druhému ze čtyř trumfů po sobě.

Spousta kritiků poukazovala na to, že v systému, kdy lze v případě nerozhodného výsledku v základním čase získat v prodloužení nebo po nájezdech ještě bod navíc, není výsledek Bostonu tak impozantní jako 47 let starý počin Canadiens. Nicméně Bruins rekord překonali v době rovnostářských platových stropů, kdy se NHL ohromně vyrovnala. Způsob, jakým ovládli pole, je v tomto kontextu naprosto ohromující.

Scotty Bowman trénoval dynastii Canadiens ze 70. let i Detroit v devadesátkách. Bruins 2023 okomentoval Pierru LeBrunovi pro The Athletic následovně: „Povedly se posily před sezonou i během ní. Přeskupení útoků zmírnilo tlak na produktivitu Bergeronovy lajny. Obrana se zlepšila, byla konzistentní. Brankářskou dvojici, jakou tvoří Ullmark se Swaymanem, jsem dlouho neviděl. Montgomery netočí jen pár hráčů, využívá všechny,“ řekl nejúspěšnější trenér historie NHL.

V sériích na čtyři vítězství se pravidelně vynoří nějaké překvapení. „Boston do play off vstoupí s extrémním sebevědomím. Překvapilo by mě, kdyby zakolísal. Mnoho lidí opomíjí, že své rekordní sezony dosáhl v těžké konferenci se silnými týmy jako Toronto, Tampa, Carolina, New Jersey, Rangers a dalšími,“ dodal Bowman. Podobně mluvil kouč Jon Cooper z Tampy. „Impozantní je jejich vyrovnanost. Málokdy vidíte přestřelky 8:7. Dostanou gól, dva, dají tři, připíšou si dva body a jdou dál. Je ohromně těžké tohle udržet 82 zápasů,“ pravil dvojnásobný šampion s Lightning.

Bruins každou sezonu trpělivě pokračovali ve své práci. Tato sezona se vymykala. Ale nejde ani tak o historii, jako spíš o příležitost, jaká se nabízí tady a teď. „Tak silný tým se hned tak nesejde. Už není žádné zítra. Přichází jejich chvíle. Zdá se, že jsou skvěle připraveni toho využít,“ napsal LeBrun.

Boston Bruins Vše o klubu ZDE