Návštěva Nečase na střídačce soupeře baví internet, škoda každé rány vedle

Výlet do New Yorku na první dobrou v osmifinálové sérii play off NHL Carolině zhořknul. Islanders uhájili domácí tvrz a po jasné výhře 5:1 snížili stav v celkovém měření sil s hurikány na 1:2. Nebyl to pro hosty povedený mač. Neprosadil se ani Martin Nečas, ale při nedobrovolné návštěvě střídačky Islanders ukázal, že je škoda každé rány, která padne vedle.