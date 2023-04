Frk sypal góly, ale NHL nevolala: Beru Evropu! Popsal, jak to má s MS

Martin Frk nastoupil v NHL po téměř dvou měsících a přispěl jednou přihrávkou k výhře Detroitu 4:0 nad New Jersey. Další český hráč v pátek nebodoval. • Profimedia.cz

Martin Frk se společně s Los Angeles raduje ze vstřeleného gólu do sítě Ottawy • Profimedia.cz

Martin Frk se má po třinácti letech vrátit do Evropy • profimedia.cz

Blažený úsměv českého útočníka Martina Frka poté, co v utkání AHL zkompletoval první hattrick • twitter.com

Kulomet jede pořád na plný výkon. Poslední dva roky? Martin Frk nasázel 70 gólů v AHL. Jeho tvrdé rány ale nestačily, aby ho St. Louis vytáhlo nahoru. „Blues mají dobré mladé hráče, kteří by měli dostat šanci přede mnou, což úplně chápu,“ říká s nadhledem. S ženou zůstali ještě rok za mořem kvůli narození dcery, ale má po sezoně, Springfield rychle v play off skončil. Kde bude hrát v příští sezoně? A je reálné, že by se přidal k reprezentaci?

Bodů máte v AHL zase jak máku (64 v 67 zápasech). Další dobrý rok na farmě?

„Základní část jsme měli celkem dobrou, od Vánoc se nám začalo dařit. Udělali jsme play off, takže tahle část sezony v pohodě. Minulou sezonu jsem dal 40 gólů, ale měl jsem na farmě Los Angeles asi nejlepšího centra ligy. Trochu jsem se bál, jak to bude vypadat teď. Myslím, že dobrý, 30 gólů je taky super. St. Louis mě podepsalo, abych se prosazoval, tak mě těší, že jsem to plnil.“

Neříkal jste si ale, že vás podepisovali, abyste góly dával i v NHL?

„No, taky jsem si myslel... Ale dopadlo to tak, že jsem nedostal nahoře ani zápas. Tak to někdy chodí, s tím nic neudělám. Asi nevypadl v týmu zrovna nikdo, koho bych já mohl typově nahradit. Blues mají dobré mladé hráče, kteří by měli dostat šanci přede mnou, což úplně chápu. Pro klub je vždycky lepší, když si vychová svoje hráče a nachystá si je na NHL.“

Jasně, ale za dva roky dáte v AHL sedmdesát gólů, St. Louis hraje bídně, vy sám dobře víte, že máte nadstandardní střelu, a nic. Není těžké nepřijít na trénink ve Spriengfieldu kyselý?

„A víte, že