NHL ONLINE: Pastrňák s Bruins hrají o postup, mohou vyřadit Gudase

David Pastrňák v play off NHL znovu připomněl fanouškům Jaromíra Jágra. Pro vyřazovací část si nechal udělat mullet • twitter.com

David Pastrňák po brilantní přihrávce od Tylera Bertuzziho otevírá skóre první bitvy play off • ČTK / AP / Winslow Townson

Colorado začalo play off prohrou se Seattlem • ČTK / AP / Jack Dempsey

Český snajpr David Pastrňák už pálí také v play off • Reuters

Ve dvou nočních utkáních play off NHL se může rozhodnout o prvním postupujícím týmu do druhého kola. Výhra od postupu do další fáze dělí hokejisty Bostonu. David Pastrňák v čele české kolonie Bruins nastupují doma proti Floridě. Panthers s bekem Radkem Gudasem může skončit sezona. Blíž úspěchu v úvodním kole bojů o Stanley Cup se mohou přiblížit úřadující šampioni z Colorada, ale i soupeř ze Seattlu. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.