Konec prokletí? Toronto je po super obratu blízko. Město zase žije hokejem

Toronto Maple Leafs dělí jediná výhra od postupu do dalšího kola play off NHL • ČTK / AP / Chris O'Meara

Alexander Kerfoot z Toronta zvedá ruce těsně poté, co rozhodl čtvrtý duel play off proti Tampě Bay • ČTK / AP / Chris O'Meara

Konec prokletí 1. kola play off? Hokejisté Toronta jsou velice blízko ke zlomení 19 let opakujícího se vyhučení hned na úvod bojů o Stanley Cup, od fanoušků mají skvělou podporu • koláž iSport.cz

Po letech hořkých kopanců se zdá, že konečně vysvitla naděje. Hokejisté Toronta mají nakročeno k ukončení 19 let opakujících se vyhučení už v prvním kole play off NHL. K postupu do dalších bojů o Stanley Cup kanadskému týmu schází po parádním vítězství nad Tampou Bay ve čtvrté bitvě série jediný triumf. Čím byla výhra 5:4 v prodloužení tak významná? Maple Leafs totiž až do 50. minuty prohrávali 1:4, následně ale rozjeli ohromný obrat, kterým nejen kritikům a přísným fanouškům ukázali obrovskou týmovou sílu.

Mají nyní naplno věřit, že to konečně vyjde, nebo mají stále zůstávat pevně nohama na zemi? Od roku 1967, kdy Maple Leafs naposledy vybojovali Stanley Cup, v kolébce hokeje vyzkoušeli snad už všechny možné varianty. Výsledkem byly vždy jenom zklamání či předzvěsti, že se znovu nepodaří vyhrát ani první kolo, i když zbývalo udělat jen krůček. Ve stejné situaci se Toronto nachází i právě teď, ale nálada je úplně jiná.

Proti Tampě Bay se tým kouče Sheldona Keefa dostal do trháku, vede 3:1 na zápasy. Tentokrát ale z Toronta necítíte přehnanou opatrnost ani obavy, že o slibně rozjetou sérii přijde, s čímž už má také pestré zkušenosti.

Až neuvěřitelným povzbuzením se pro Maple Leafs stala nejprve domácí kanonáda 7:2, kterou napravili úvodní výprask 3:7, a především následná úspěšná výprava na Floridu, kde Lightning sebrali dva zápasy. V obou případech v prodloužení (4:3 a 5:4).

Poté, co útočník Alexander Kerfoot v čase 64:14 nádherně tečoval nahození Marka Giordana, čímž dokonal super obrat, bylo nádherně vidět, jak nejen torontská střídačka žije hokejem. Televizní přenos těsně po vítězném gólu nabídl záběr z Toronta, na zaplněné Maple Leaf Square, kde davy nadšených fanoušků bujaře slavily třetí vítězství v sérii za sebou.

Při druhém duelu v Amalie Areně přitom měla parta z Kanady zaděláno na rychlou prohru a zdramatizování souboje s Tampou Bay. Hráčům Lightning patřilo prvních čtyřicet minut hry hlavně zásluhou nedisciplinovanosti hostů. Brandon Hagel sice při trestném střílení vyhořel na klidném brankáři Iljovi Samsonovi, litovat ovšem nemusel dlouho. Do první sirény vedlo mužstvo kolem kapitána Stevena Stamkose 2:0, do další přestávky dokonce 4:1.

„Byli jsme hodně na pucích, které jsme za ně dostávali. Náš forčekink měl sílu, dělali jsme jim to těžké,“ řekl útočník Lightning Anthony Cirelli k povedeným prvním dvěma třetinám.

Jenže v kabině Maple Leafs nezavládla předem poraženecká nálada. Ve třetí dvacetiminutovce rozjeli mocný a nebezpečný válec, díky kterému v rozmezí 10. až začátku 17. minuty úplně smazali třígólový náskok Tampy Bay. Dvěma góly se na srovnání podílel střelec Auston Matthews, jenž bodoval zatím ve všech utkáních play off.

O návrat do hry se následně střelou od modré čáry postaral obránce Morgan Reilly. „Do třetí třetiny jsme vystartovali a hráli jsme fakt dobře. I když jsem si myslel, že i předtím jsme podali dobrý výkon, po dvou třetinách jsme prohrávali 1:4, což rozhodně nebyl stav, ve kterém bychom si přáli být. Ale mít takovou touhu za vyrovnáním a návratem do zápasu je dobré znamení,“ poznamenal autor gólu na 4:4.

Každého bezpochyby napadne, co se s Tampou Bay stalo v závěrečných deseti minutách základní hrací doby. Trenér Lightning Jon Cooper byl přitom přesvědčený o tom, že jeho svěřenci dali dost gólů na to, aby vyhráli.

„Ale nakonec také musíte zabránit, aby nepadaly do vaší branky. Nemůžeme se vzdávat takového náskoku. A je úplně jedno, jestli hrajete základní část či play off. Když dáte čtyři branky, měli byste vyhrát. Vždycky je to ale i o obraně, ve které jsme neudělali dost,“ uznal pětapadesátiletý kouč.

Hrdost na svůj tým na druhé straně cítil trenér Maple Leafs Sheldon Keefe. Po zápase měl evidentně povzbudivou náladu, zůstával ale pokorný. Moc dobře si uvědomuje sílu soupeře, který poslední tři roky nechyběl ve finále Stanley Cupu, který dvakrát v řadě vyhrál.

„Doufám, že se na to budeme dívat jako na pozitivní znamení ducha našeho týmu a toho, co můžeme překonat. Věřím, že si to hráči vezmou k srdci a uvědomí si, že musíme dál tlačit. Mužstvo, proti kterému jsme našli způsob, jak ho porazit, je tím, čím je, protože jen velmi zřídka prohrávají dvakrát za sebou, moc často ne ani třikrát v řadě. A co teprve vyhrát čtyřikrát v řadě, to bude pro ně ještě těžší. To pro nás není úplně marné,“ hodnotil Keefe s úsměvem.

Pro Toronto skvěle rozjetá série se přesouvá zpátky do Scotiabank Areny, kde mohou Maple Leafs ve čtvrtek ukončit prokletí prvního kola play off a dokonat postup do další fáze vyřazovací části NHL. Něco takového se jim naposledy povedlo v roce 2004.

Toronto Maple Leafs Vše o klubu ZDE