Faktor „Bobr“. Florida drtí sen Leafs, gólmana naštval dotaz na soupeře

Odehráno bylo sotva pět minut, když Ryan O'Reilly přepsal číslovku vstřelených gólů Toronta na dvojku. Maple Leafs vedli 2:0, vykročili skvěle za srovnáním série. V polovině první třetiny to bylo na střelecké pokusy 19:4! Dominance. Jenže stačilo dalších šestnáct minut hry, aby hosté obrátili skóre na 2:3.

Leafs dvakrát inkasovali během úvodních 66 sekund druhé dvacetiminutovky. V obou případech po žákovských chybách svých největších hvězd. Poprvé ztratil puk na vlastní obranné modré čáře William Nylander, o chvíli později na parťáka navázal Auston Matthews. „Upřímně řečeno? Obrovské zklamání. Takové chyby jsme v celé sérii s Tampou neudělali ani jednou,“ vrtěl hlavou trenér Sheldon Keefe.

Když po probenděné prostřední třetině vyběhl generální manažer Toronta Kyle Dubas ze své lóže, v návalu frustrace jen naštvaně práskl dveřmi. Slyšet bylo známé anglické slůvko začínající na „F“. Jako by tušil, že jím složený mančaft bude mít s otočkou v poslední části problém. A stalo se. Ve třetí třetině modří soupeře žvýkali. Trefovali ale jen tyčky nebo skvěle chytajícího Sergeje Bobrovského. Gólově reagovat nedokázali. Se stavem nepohnuli. Ztratili oba domácí duely. Při dvou utkáních v Sunrise je čeká přetěžká šichta.

„Doma se musíme každý podívat do zrcadla a zeptat se, co ještě můžeme jako jednotlivci udělat víc pro to, aby tým vyhrál. Musíme to vzít jako příležitost, abychom lidem ukázali, že jsme opravdu dobrý tým, který se nikdy nevzdává,“ pravil gólman Maple Leafs Ilja Samsonov. Při další otázce týkající se formy rivala Bobrovského se nakrknul. Odpověděl frází „I don't give a f*ck“. V překladu tedy cosi jako „je mi to u pr*ele“. Pak přidal, že si dělá svoji práci, kouká jen na sebe a soupeř ho nezajímá.

Očekávalo se, že vyřazení dvojnásobných šampionů z Tampy bude pro Toronto kýženou mentální vzpruhou, kterou tým tolik potřeboval. Za hlavu hodili minulé neúspěchy. Jenže teď jim zeď do cesty staví jiný floridský klub. Leafs před sebou mají těžký úkol: vyhrát čtyři z následujících pěti zápasů, jinak jim sezona skončí.

„Všichni se musíme zamyslet. Zapomenout na to co bylo, zaměřit se jen na následující zápas. Nad ničím jiným přemýšlet nemůžeme. Musíme vyhrát jednou, pak podruhé. Jít krok po kroku,“ nabádá zkušený útočník O'Reilly.

Společným jmenovatelem obou prohraných utkání je neproměňování šancí Toronta a výborně čapající veterán Bobrovskij. Ten zatím drží kompletně na uzdě hvězdný kvartet forvardů Maple Leafs – Austona Matthewse, Mitche Marnera, Johna Tavarese a Williama Nylandera. Jen ve druhém klání vyprodukovali tihle čtyři 22 střel. Síť nenapnula ani jedna.

„Snad třikrát jsem na střídačce vyskočil z lavice v domnění, že jsme dali gól. Kolik my měli šancí... jenže puk buď chytil brankář, minuli jsme nebo skončil těšně před brankovou čárou,“ vrtěl hlavou Matthews.

Bobse zatím dokázali prostřelit jen Kerfoot, O'Reilly, Bunting a Knies. To jsou čtyři inkasované góly. Očekávaný počet gólů Toronta podle vytvořených šancí? Osm. Na gólmana Panthers šlo celkem 25 střel z kategorie vysoce nebezpečné. On z nich 22 pokryl. Pokud budou chtít borci z kanadského velkoklubu se sérií ještě něco provést, budou muset najít na ruského brankáře recept. A když ne? Tak Florida po Bruins složí dalšího giganta.