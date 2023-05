NHL ONLINE: Ukončí Florida sezonu Torontu? Edmonton hostí Vegas

V prvním kole play of NHL hokejisté Floridy vyřadili poněkud překvapivě Boston, nyní mohou ukončit sezonu Torontu. To sice prošlo přes Tampu, ale s Panthers prohrává už 0:3 na zápasy. O vyrovnání série zabojuje Edmonton s Connorem McDavidem. Proti jsou ale Vegas, kteří by naopak rádi rázně vykročili vstříc postupu do konferenčního finále (vedou 2:1 na utkání). ONLINE přenosy z nočních soubojů sledujte na iSport.cz.