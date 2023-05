ANALÝZA: Vejmelka si na šampionát přenáší formu. V NHL zažil životní rok

V pátek odstartuje světový šampionát v ledním hokeji a česká reprezentace je už téměř kompletní. Donominováni by mohli být jen hráči z NHL, kteří vypadnou ve druhém kole play off. Pozice brankářské jedničky? Dle slov Kariho Jalonena jasná není. Zálusk na pravidelný pobyt mezi tyčemi si dělá Karel Vejmelka, který odchytal excelentní ročník v zámoří. Čísla nyní zkusí potvrdit i na šampionátu.

Šestadvacetiletý brankář se do zámoří stěhoval v létě 2021, kdy si plácl s Arizonou Coyotes. V první sezoně ale propadl. Zasáhl do 52 utkání a za svá záda pustil hned 23 gólů navíc oproti očekávání. Třetí nejhorší hodnota mezi všemi brankáři NHL hned po Philippu Grubauerovi (-33,7) a Kevinu Lankinenovi (-28,6).

Arizona přesto vyjádřila českému gólmanovi důvěru, prodloužila s ním kontrakt na další tři roky a zdá se, že věděla proč. Viděla v něm něco, co ostatní ne. Ve svém druhém ročníku v zámoří se totiž Vejmelka zařadil mezi nejlepší jedničky NHL.

Český brankář odchytal 50 utkání. Byť při prvotním pohledu na úspěšnost zákroků (89,8 % v sezoně 2021/22 oproti 90 % v předchozím ročníku) se to nemusí zdát, rozdíl v jeho výkonech byl obrovský.

V kolonce chycených gólů nad očekávání se zastavil na pozitivním čísle 11,1. V rámci celé ligy tato hodnota Vejmelku vyhoupla na 14. místo! Při pouhém zvážení počtu mužstev v soutěži (32) dojdete k tomu, že brankář Kojotů skutečně patřil mezi nejlepší.

Srovnání brankářů NHL v sezoně 2022/23 Pořadí Jméno Klub Chycené góly nad očekávání 1. Juuse Saros Nashville Predators 46,7 ... ... ... ... 13. Sam Montembeault Montreal Canadiens 11,8 14. Karel Vejmelka Arizona Coyotes 11,1 15. Carter Hart Philadelphia Flyers 10,3 ... ... ... ... 75. Elvis Merzlikins Columbus Blue Jackets -25,9

Jenže co reprezentace? Bývalý brankář Komety dostal příležitost už na loňském mistrovství světa, ovšem příliš neoslnil, když vykazoval úspěšnost 89,6 %. To bylo málo.

Národní tým se totiž v případě největších úspěchů vždy potřeboval opřít o kvalitní výkony svého brankáře. Ať už to byl Dominik Hašek, Roman Čechmánek či Tomáš Vokoun. Ne nadarmo se říká, že na krátkodobých turnajích je potřeba kvalitní gólman.

Může se tedy Vejmelka výrazně zlepšit oproti minulému ročníku? Ano. Stejně tak, jak se mu to podařilo v NHL.

V národním týmu by měl před sebou mít spolehlivější obranný systém, který Kari Jalonen upřednostňuje. Zatímco Kojoti hrají rychlý hokej nahoru-dolů. Na druhou stranu nelze příliš očekávat, že by reprezentace byla schopná proti nejlepším týmům na turnaji docílit toho, aby na Vejmelku mířilo jen 25 či méně střel. Když se to podaří, jedině dobře.

Předpoklady jsou ovšem takové, že českého gólmana, ať už jím bude kdokoliv, čeká těžká práce. A to je něco, co Karlu Vejmelkovi vyhovovalo i v Arizoně. V přepočtu na utkání čelil více než 33 střelám.

Pokud dokáže na mistrovství světa navázat na své výkony z NHL, může se klidně hlásit o cenu pro maskovaného muže turnaje. Právě mezi třemi tyčemi by mohli Češi mít největší sílu.