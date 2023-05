139:48! V NHL se urodil šestý nejdelší zápas. Pizza i redbully, Gudas bořil

Výjezd od mantinelu, svižná rána nad rameno brankáře. Takhle jednoduché to bylo? Nenápadná akce Matthewa Tkachuka ze závěru čtvrtého nastavení přinesla rozluštění náročného hlavolamu, který na sebe ušili hráči Floridy a Caroliny. Výsledek 3:2 v prodloužení doručil tahoun Panthers celkově 125. ranou v utkání.

„Jsem rád, že ještě stihneme poslední autobus,“ vtipkoval hostující hrdina v bezprostřední euforii po vítězné akci. „Teď zpátky na hotel, najíme se a odpočineme si. Když hrajete čtvrté prodloužení, už do sebe házíte redbully nebo pizzu.“

A možná i elixír na odčarování brankářské neprůstřelnosti. Po vyrovnávací trefě Stefana Noesena ve třetí části, na kterou přihrál i útočník Martin Nečas, se totiž gólostroj obou týmů zaseknul. Maskovaní muži Frederik Andersen a Sergej Bobrovský odmítali inkasovat dlouhých 86 minut, než do horní části klece zapadla Tkachukova spásná střela.

Zápas byl rekordní z hlediska řady individuálních výkonů. Například český ranař Radko Gudas protihráčům znovu naděloval nepříjemnou hru tělem, k zemi poslal hned 12 soupeřů. Od doby, kdy se v zámoří sčítají hity, napáchalo větší škody jen 22 borců. Absolutní maximum patří Zdenu Chárovi, který na začátku své bohaté kariéry zapsal 17 bodyčeků v derby Islanders a Rangers. Naprostý unikát.

Příplatek za přesčasy bude žádat zejména Gudasův kolega z obrany Brandon Montour. Na ledě strávil 57 minut a 27 sekund, jasně nejvíc ze všech přítomných. Mezi útočníky si nejvýrazněji máknul poražený Sebastian Aho (45:56), ale i nejméně vytěžovaný forvard Floridy Ryan Lomberg zvládnul solidních 19 minut a 15 sekund.

Právě jeho snaha mohla smírný stav přerušit už po 155 sekundách prodloužení, jenže sudí branku na základě trenérské výzvy odvolali. „Myslím, že Colin White by měl dostat pokutu za to, že najel do brankoviště. Mohli jsme to ukončit trošku dřív,“ komentoval v žertu inkriminovaný moment Gudas.

Nakonec se fanoušci dočkali šesté nejdelší tahanice v dějinách a v průběhu série se přesvědčí, na které ze stran zanechá enormní porce odehraného času větší zkázu. „Samozřejmě jsme unavení, ale určitě méně, než kdybychom padli,“ má jasno Tkachuk.

Druhý duel je na programu ze soboty na neděli. Případná porážka by už pro Nečase a spol. mohla být kritická.