Vegas, nebo rok krys. Na Floridě ožívá zakázaný rituál, Rytíři vyspěli

Bek Las Vegas Alex Pietrangelo s brankářem Adinem Hillem oslavují postup do finále play off NHL • Reuters

Když byla Florida naposledy v roce 1996 ve finále NHL, tamní fanoušci sezonu překřtili na „rok krysy“. Skoro celý ročník tam totiž po gólu Panthers létaly na led plastové či plyšové krysy.

Důvod? Na startu sezony v říjnu 1995 Florida doma porazila Calgary 4:3 v prodloužení. Dva góly dal útočník Scott Mellanby. Brankář John Vanbiesbrouck pak novinářům po utkání prásknul, že Mellanby vlastně zaznamenal hattrick, protože o přestávce v kabině nemilosrdně hokejkou zlikvidoval krysu. Počin forvarda překřtil na „rat trick“. Rat je anglicky krysa.

Fanoušci se toho chytli a na led Miami Areny začali po trefách házet napodobeniny hlodavců. „Byla to sranda. Zápas místo dvou a půl trval čtyři hodiny. Tisíc krys na ledě se muselo chvíli uklízet, což byla škoda, protože to vždycky utlumilo náš tlak. Pak už to museli zatrhnout. Soupeř si taky vždycky stěžoval,“ vzpomínal před lety tehdejší útočník Panthers Radek Dvořák. Zasáhlo vedení NHL. Přišlo s pravidlem, které podobné aktivity diváků trestalo dvouminutovým trestem.

Zvyk vymizel. Až letos se znovu vrátil. Lidé se rozpomněli na nejlepší ročník klubové historie a znovu začali na led házet krysy. Tentokrát naštěstí až po vítězném utkání.

Soupeřem Floridy ve finále bude Vegas, které v noci na úterý zadupalo Dallas. Vyhrálo 6:0, celou sérii pak 4:2 na utkání. Poháru pro vítěze Západní konference se nedotkli. „Od trofeje, které se chceme dotknout, nás dělí ještě čtyři výhry,“ pravil útočník Jonathan Marchessault.

Golden Knights existují jako klub pouze šest let, v krátké době je čeká už druhé finále. To první hned v premiérové sezoně prohráli, když nestačili na Washington. „Od první sezony máme stejný cíl. Vrátit sem finále, tentokrát Stanley Cup vyhrát. Od začátku ročníku jsme věděli, že máme dobrý tým. Tvrdě jsme pracovali, abychom se do finále dostali. To nejlepší z nás teprve uvidíme, tohle je mentalita, kterou jako vítěz musíte mít,“ přidal sebevědomě Marchessault.

Během let se kádr Vegas výrazně proměnil. První finále pamatuje jen sedmička hráčů. „Jsme vyspělejší. Postup přes Dallas pro nás není konec cesty, ale jen další nezbytný krok. Víc jsme chtěli, bylo to vidět,“ hodnotil další forvard William Carrier.

Do finále tým dovedl trenér Bruce Cassidy, který posledních šest let cepoval Boston, a kterého klub před sezonou propustil.