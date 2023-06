Maurice naučil Ferrari jezdit v dešti. Vyhasnul, ale na Floridě ožil

Stačí se zajímat o hokej jen okrajově a určitě jste narazili na slavné video trenéra Paula Maurice. Možná jen nevíte, že je to on. Kouč Floridy během série porážek při trenérské výzvě šíleně drbal svůj tým. Hráči zírali, on řval. Virální bengál obletěl svět. „Nic jsem si nechystal, v tu chvíli to byla jen upřímnost,“ říká trenér. Pomohlo to. Teď je jeho tým ve finále, chybí mu čtyři kroky ke Stanley Cupu. Ani byste neřekli, že v minulé sezoně Maurice končil ve Winnipegu z důvodu, že ztratil vášeň.

V NHL trénuje Paul Maurice už 25. sezonu. Hokejovou kariéru končil, když mu v OHL v jedenadvaceti letech puk poranil oko, pak se postavil na lavičku a postupně se dostal do elitní společnosti. Žádný jiný aktivní kouč nemá za sebou v NHL víc zápasů než on, zatím se zastavil na čísle 1 767. Celý příběh má jednu vadu, nikdy nedržel nad hlavou Stanley Cup. Finále hrál s Carolinou (2002), teď si dá jako kouč Floridy druhý pokus.

Paradoxní je, že v minulé sezoně skončil ve Winnipegu, protože měl pocit, jako by v něm uhasnul oheň. „Abych řekl pravdu, můj výkon pro mě nebyl přijatelný,“ vyprávěl magazínu The Hockey News. „Možná na tom nesl vinu covid, nevím. Ale prostě jsem to nebyl já,“ takže sám v prosinci 2021 zabalil devítiletou misi.

Ostatně, dlouhodobé projekty má rád. Necelých devět sezon v řadě vydržel i na začátku své trenérské kariéry v organizaci Caroliny, kterou vedl ještě jako Hartford (od listopadu 1995). Ale tenhle chlap, kterému došel oheň, v sezoně předvedl kousek, že by probudil i mrtvolu.

Jeho Florida prohrávala v březnu v Torontu 1:2, při posledním gólu si vzal trenérskou výzvu a celou střídačku vypral způsobem, který jste v NHL dlouho neviděli. Řval, máchal rukama. Málem na hráče pod sebou plivnul žvýkačku. „Hrajeme jako zasraný d*vky,“ končil svůj projev.

Gól na 1:2 neplatil, Panthers pak v prodloužení vyhráli 3:2, ukončili sérii čtyř porážek v řadě, kdy se zdálo, že mizí naděje na play off. Možná, že tímhle zápasem se nakopli až sem, že začal červen a oni hrají o Stanley Cup.

„Nic jsem si nechystal, všechno vyšlo přirozeně,“ vysvětloval pak trenér svůj záchvat. „A klidně bych byl i sprostší a hlasitější, kdybych to ještě dovedl. Ale to bych musel být můj otec, on byl v nadávání jiný kalibr,“ usmál se pak.

OK, tak tohle byly emoce, jinak cítíte, že má dost věcí pod kontrolou. Právě to byla taky věc, která uhranula generálního manažera Billa Zita, aby v létě 2022 Maurice najal. I když jasně, pár měsíců zpátky vyhasl. Vzpomínáte?

Zito s ním měl několik pohovorů, jeden trval prý i deset hodin. Nakonec si plácli, Maurice v sobě zase všechno zapálil. No a přišel i jeden zajímavý bonus, syn Luke začal od podzimu studovat práva na univerzitě v Miami. Táta ho aspoň měl pod kontrolou, aby neblbnul. „Chtěl jsem jít na místo, kde jsem cítil, že by ze mě mohl být lepší trenér. Bill mi položil hodně otázek, které mě donutily přemýšlet o tom, proč konkrétní věci dělám,“ vysvětlil pak Maurice svoji volbu.

Šéf klubu si z něho vyloženě sedl na zadek, poznal, že on je ten pravý: „Paula jsem do té doby osobně vůbec neznal. Ale když jsem s ním mluvil? Hodí se sem slovo „wow“.“ Zito zavětřil, že trenérského veterána, kterému je pořád ale jen 56 let, chce. „On nemá jen schopnost systém týmu předat, ale taky ho učit, k tomu je dostatečně flexibilní, aby na střídačce dokázal hrát šachy,“ přidal šéf klubu.

Přitom dlouho se v sezoně zdálo, že ten krok byl takový… No, zvláštní.

Zatímco v minulé sezoně Florida v lize dominovala, teď dost prohrávala a taky to chvílemi vypadalo, že se play off odehraje bez ní. Mustr jí dala Tampa, šlo o součást procesu, který pak Maurice dobře vysvětlil.

Trenér Lightning, Jon Cooper se v minulosti několikrát nechal slyšet, co z jeho týmu udělalo vítěznou bestii. Pravými aspiranty na pohár se stal ve chvíli, kdy přestal připomínat slavnou krasobruslařskou show „The Greatest Show On Ice“.

Sem mířil u Panthers i Maurice. „Vy nechcete nazouvat na Ferrari zablácené pneumatiky, ale zároveň se musíte naučit jezdit v dešti,“ naznačil. A pak myšlenku dokončil: „Tím pádem, když se dostanete do play off a na druhé straně stojí tým, jehož jediným úkolem je, že vám zamezí skórovat, máte kam couvnout.“

A v tom je vše. Florida není jen show na ledě, Florida umí vyhrávat. Proto se pere o Stanley Cup s Vegas. Proto má její kouč po více než dvaceti letech šanci, že se dotkne poháru.

Trenéři v NHL podle zápasů:

Scotty Bowman 2 141

Barry Trotz 1 812

Jack Quenneville 1 768

Paul Maurice 1 767

Lindy Ruff 1 713