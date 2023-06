Provokatéra Tkachuka už teď Vegas nesnáší. Pro soupeře hajzl, ví parťák

Ani nemusí nic udělat. Matthew Tkachuk vás dovede dráždit už jen tím, že je. Skočí na led a žvýká chránič zubů. Dělá to, když hraje, dělá to, když si jde sednout. „Je to hajzl. Pořád si žvýká, do toho neustále něco mele,“ charakterizoval ho spoluhráč Eric Staal. V jiném dresu Tkachuka nesnášíte, ale jakmile je v týmu s vámi? Nosili byste mu klidně svačinu. V noci na neděli začíná finále Stanley Cupu a pětadvacetiletý útočník by měl být v sérii proti Vegas klíčovou postavou Floridy.

V březnu pronesl bývalý slavný útočník Keith Tkachuk pro torontské rádio, že mu Florida přijde nějaká moc měkká. V NHL nastřílel 538 gólů, jeho slovo má váhu. Ví, co říká. Pak je tady ale ještě jeden Tkachuk, kterému se ta slova moc nelíbila, Matthew. V NHL dal zatím 192 gólů a tátu vypral, že o jeho týmu už v téhle sezoně mluvit nebude.

„Připadám si jako puberťák, kterého trestají rodiče,“ rozverně se na tohle téma culil Keith Tkachuk v rozhovoru pro The Athletic. Samozřejmě, že je spokojený. Jeho syn patří k nejvýraznějším postavám play off. Boduje, prudí, dává vítězné góly.

Když necelých pět sekund před koncem čtvrtého finále konference proti Carolině dal na 4:3, bylo zajímavé sledovat, co se dělo na lavičkách obou týmů. Kouč Floridy Paul Maurice radostí málem zlomil žebra svému asistentovi, jak ho praštil. Rod Brind´Amour, trenér Caroliny, zase zíral před sebe. S tím už nehnete.

„Dřív, když jsem trénoval ve Winnipegu, dělal nám to taky. On je osina v zadku, ten hajzlík dává góly vždycky stejně, dvě minuty před koncem, když vyburcuje celou střídačku,“ rozebíral Tkachukovo umění Maurice. Jen teď se u toho usmíval, už netrénuje Winnipeg a Tkachuk nehraje za Calgary. Démona má u sebe na Floridě. „Matt je nadaný a velmi talentovaný člověk,“ přidal trenér.

Ano, nakonec dává logiku, že za něj generální manažer Bill Zito obětoval hodně. Jakmile se v létě dozvěděl, že Tkachuk je k mání, poslal za něj Calgary Jonathana Huberdeaua, MacKenzieho Weegara, 1. kolo draftu a prospekta Coleho Schwindta. Raketa za jednoho útočníka, jistě. Ale pokud vás dostane do finále Stanley Cupu, udělali jste správně. A jestli vám pomůže pohár ještě vyhrát, všichni vám budou gratulovat.

„Sranda je, že není takový, jaký jsem si myslel,“ pronesl spoluhráč Eric Staal. Jako soupeř ho upřímně nesnášíte. „Je to hajzl. Pořád si žvýká ten svůj chránič na zuby, do toho neustále něco mele. Ale je v něm duše ze staré školy, má v sobě věci, které mu předal táta, je to tam. Takže když vidíte, jak k zápasu přistupuje, to je přesně, co chcete,“ přidal Staal.

V základní části posbíral Tkachuk 109 bodů (40+69), v play off pokračuje 21 body (9+12). „Nenávidím Edmonton,“ pronesl na své první tiskovce, když se zjevil na Floridě. „Ale odteď ještě víc nenávidím Tampu,“ mrknul. Ví, jak si dělat kamarády (u soupeřů) i jak si získat fanoušky (vlastní).

Na Floridě nikdy superhvězdy celé NHL moc nehrály. Pavel Bure dvě sezony, kdy vždy atakoval 60 gólů, ale klub s ním nepřešel první kolo play off. Roberto Luongo za Panthers chytal před svojí zásadní érou, kterou prožil ve Vancouveru. Ano, hrál tady Jaromír Jágr, jenže zase až dlouho poté, co ho liga brala jako největší ofenzivní eso. Pokud teď chcete nadhodit, že sem patří Aleksander Barkov, tak ten byl brán roky jako nejpodceňovanější hráč ligy. Navíc není opravdovou superstar. K ní patří show, ohně, emoce. Takovou diskotéku umí rozbalit právě Tkachuk.

V 25 letech by měl být na začátku své životní etapy. „Doufám, že za pár let to tady bude vypadat tak, že když kdokoliv z týmu půjde ven, lidi ho budou zastavovat,“ pronesl svoji vizi o změně Floridy pro The Hockey News.

V Calgary oznámil, že neplánuje podepsat novou smlouvu, takže se před rokem hledalo místo, kam se přesune. „Hrál jsem tam šest let, bylo to pro mě nejlepší místo na světě. Ale v první řadě šlo o vítězství, ne v jedné sezoně, i v dalších letech,“ líčil Tkachuk, proč se mu zamlouval přesun na Floridu. „Podepsal jsem tady na osm let, ale v duchu to mám tak, že je to osm let plus. Chci tady zůstat do konce kariéry,“ hlásil.

Kdyby Panthers ještě pomohl vyhrát Stanley Cup? A ještě hned ve své první sezoně v klubu? Jednou by po něm třeba pojmenovali náměstí.

„Ono se ani nedá vysvětlit, co nám sem přinesl. Když si vezmete intenzitu, s jakou všechno dělá, co říká v šatně, co dělá na ledě, dohromady je to úžasné,“ hned ze sebe na Tkachukovu adresu vysypal obránce Aaron Ekblad. Jeho si Florida vybrala v roce 2014 jako jedničku draftu, z klubu se od té doby nehnul. Přesto nemá nejmenší problém přiznat, kdo je teď přirozeným lídrem Panthers. Matthew Tkachuk je útočník, který je tvrdý, ostrý i produktivní. V noci na neděli pro něj začíná finále Stanley Cupu a Florida si přeje, aby řádil dál jak doteď. Aby byl pořád „hajzl“. Jistotou je, že už teď ho Vegas nenávidí.