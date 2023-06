Z nepotřebného superstar. Střelec Vegas ve finále trestá bývalý klub

Největší jeviště světového hokeje nemělo být pro něj. Hraješ pod svoje možnosti. Jsi příliš malý a pomalý. Tohle před lety slýchal Jonathan Marchessault často. Do NHL se naplno prosadil až ve 26 letech na Floridě. V dresu Panthers zářil. O to větším šokem bylo, že si ho klub nepojistil při rozšiřovacím draftu v roce 2017, kdy do ligy vstupovalo Vegas. Nováček po maličkém střelci sáhnul. Marchessault teď ve finále Stanley Cupu řádí, trestá bývalého zaměstnavatele. Píše úžasný příběh.

Ve dvaceti utkáních letošního play off NHL se trefil už třináctkrát. Je nejlepším střelcem a motorem Vegas, které žene za prvním ziskem poháru v krátké klubové historii. Byť v noci na pátek Golden Knights s Floridou poprvé padli, když prohráli 2:3 v prodloužení, pořád mají v mele o Stanley Cupu navrch – vedou 2:1 na zápasy.

Pokud k vysněné trofeji Vegas skutečně dojde, je pravděpodobné, že Conn Smythe Trophy pro nejlepšího hráče klíčové fáze ročníku dostane právě Jonathan Marchessault.

Byla by to pohádková tečka příběhu, v němž dlouho převládaly pády. Útočník Golden Knights po nich měl rozbitá kolena, odřené ruce, vyražené zuby. Stejně se však vždycky dokázal zvednout. Štěstí v jeho story nemá místo, všechno si musel vydřít.

Nemáš na to!

Jsi moc malý. Hraješ pod svoje možnosti. Nemáš formu. Jsi až příliš pomalý. Nemáme pro tebe místo. Sbohem.

Taková slova slyšel mnohokrát. Cennou lekci mu dal legendární brankář a nyní kouč Patrick Roy, který Marchessaulta vedl v juniorské QMJHL, když hrál v rodném Quebecu za tým Remparts. „Blíží se ke dveřím, dochází mi trpělivost,“ řekl jednou Roy médiím, když zkušeného dvacetiletého útočníka v jeho poslední sezoně mezi mládežníky poslal do čtvrté lajny.

„Patrick měl ke mně jiný přístup než ostatní trenéři. Často zkoušel, co vydržím. Učil mě, abych se nespokojil s několika dobrými výkony, ale byl stále motivovaný k práci. Hodně po mě šlapal. U některých hráčů to funguje, u jiných ne. Pro mě to byla nejlepší škola, rozvinul moji mentální sílu. Měl velký vliv na mou kariéru,“ vzpomíná Marchessault.

Byť měl v juniorské soutěži solidní čísla, do NHL ho nikdo nedraftoval. Žádný klub nevěřil, že by se v lize 175 centimetrů vysoký hoch, který v té době navíc neměl ideální pracovní morálku, dokázal prosadit. Když Marchessault v QMJHL končil, nikdo mu nenabídl smlouvu. Ozvali se jen z New Yorku Rangers. K podpisu mu připravili dvoucestnou smlouvu mezi AHL a ECHL. Forvarda měli v úmyslu poslat do třetí nejvyšší severoamerické soutěže, několik zranění v letním kempu však Marchessaultovi otevřelo cestu do Connecticutu v AHL.

„Byl v něm mix talentu, práce a velké osobnosti. Je vždy usměvavý, plný optimismu. V hokejové šatně byl jako lepidlo. I když byl nováček, všichni ho hned milovali. Svým přístupem si získal respekt všech. Talent nikdy nebral jako samozřejmost. Když mi dnes lidé říkají, jak jsou ve Vegas skvělí, říkám jim, že je to hlavně díky skvělému vůdci, kterým Jonathan je,“ chválí bývalého svěřence tehdejší trenér Connecticutu Jean-Jacques Daigneault.

Po sezoně na farmě čekal Marchessault na nabídku od Rangers. Když však dlouho nepřicházela, kývnul Columbusu. „A bylo to asi jediné opravdu špatné rozhodnutí mojí kariéry,“ přiznal zpětně. „Spoustu mi toho naslibovali, ale nic nedodrželi. Řekli, že se mnou počítají do prvního týmu, hned mě ale šoupli na farmu. Měl jsem být první v pořadí, kdo v případě potřeby půjde nahoru. Jenže to tak samozřejmě nebylo.“

Vysvobozením pak byl odchod do Tampy. Taky tady měl na farmě v AHL skvělé statistiky, během sezony a půl však dostal v prvním týmu jen dvě utkání. Až další rok strávil v dresu Lightning většinu ročníku. „Jenže hrál ve čtvrté lajně a moc času na ledě nedostával,“ vzpomíná tehdejší spoluhráč Jonathan Drouin. „Těžko něco předvedete, když to nemáte dovoleno. Cítíte se zablokovaní, zabrzdění. Na Floridě pak rozkvetl. Dostal se na přesilovku, ukázal, jakou vynikající střelu má. Navíc, i když je malý, je velmi silný s pukem.“

Floridský transfer

Marchessaultovi bylo 25 let, když se přesunul k Panthers. „Florida i Tampa mi tehdy nabídly stejné smlouvy. Šlo mi jen o příležitost. Tampa mi ji garantovat nedokázala, Panthers mi ale slíbili třetí útok a čas na přesilovce. Splnili to. Nemohl jsem si přát víc. Když se pak zranil Jonathan Huberdeau, dostal jsem času ještě víc,“ popisuje útočník.

„Moc jsem si přál Jonathana udržet, on se ale rozhodl jinak. Bylo to pro nás ponaučení, měli jsme mu věřit víc. Pracoval roky jako blázen, aby se dostal do NHL. Nestal se dobrým hokejistou přes noc. Ve dvaceti nebyl zdaleka tak dobrý jako teď. Každý rok se ale zlepšoval, nyní je hvězdou ligy,“ říká zpříma Julien BriseBois, generální manažer Lightning.

A pokračuje. „Zaslouží si veškeré uznání, protože nikdy nepolevil. Přijal všechna odmítnutí, s jeho sebevědomím to ale nikdy nezakolísalo. Nikdy to nevzdal, neodešel do Evropy, kde by si vydělal víc peněz. Jeho cílem byla pořád NHL. Když přišel čas na důležité rozhodnutí, prakticky vždy udělal to správné.“

S minimální mzdou 750 tisíc dolarů ročně nasázel Marchessault v barvách Panthers třicet gólů. Byl zjevením ročníku. O to větším šokem pak bylo, že si ho po sezoně Florida nepojistila při expansion draftu nováčků z Las Vegas. „Jsem překvapený, že si mě klub nepohlídal. Myslel jsem, že jsem pro ně součást budoucnosti. Prý se s Vegas snažili dohodnout, ale nepovedlo se. Moje ego dostalo velkou ránu,“ sypal ze sebe tehdy zklamaně.

Golden Knights nevysokého střelce skutečně nenechali ležet ladem a vybrali si ho. Další pokračování už je zalité sluncem nevadské pouště. Dnes je Marchessaultovi 32 let, v rytířské zbroji odehrál celkem 518 zápasů, v nichž uhrál 417 bodů. Už teď je budoucí legendou nedávno vzniklé organizace.

Ve finále Stanley Cupu drtí sen klubu, který se ho před šesti lety dobrovolně vzdal. Floridě dal gól ve všech třech utkáních finále, je nejlepším střelcem play off.

„Jsem šťastný muž. Žiju v krásném městě, mám krásnou rodinu a skvělý tým kolem sebe. Když se podívám okolo a pak se ohlédnu zpátky, jsem na sebe hrdý. V cestě za snem jsem vynaložil veškeré úsilí a snahu. Nejsem ale někdo, kdo se uspokojí. Je fajn mít dobrou smlouvu a hezký život, já chci ale vyhrávat,“ hlásí.

Od Stanley Cupu teď Marchessaulta i celé Vegas dělí dvě výhry.

JONATHAN MARCHESSAULT Narozen: 27. prosince 1990 (32 let) v Quebecu

Pozice: útočník

Klub: Vegas Golden Knights

Draft NHL: nebyl draftován

Kariéra: Quebec Remparts/QMJHL (2007-11), Connecticut/AHL (2011/12), Columbus (2012-14), Springfield/AHL (2012-14), Syracuse/AHL (2014-16), Tampa Bay (2014-16), Florida (2016/17), Vegas (od 2017)

V NHL: 556 zápasů, 418 bodů (188+230), v play off 93 zápasů, 70 bodů (34+36)

Úspěchy: stříbro s Kanadou na MS (2019), člen All-Star týmu AHL (2013)

