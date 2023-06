Vegas slaví, ale Florida má našlápnuto k dynastii. McDavid? Lepší než...

Pouhých šest let po vstupu do NHL slaví Vegas svůj první Stanley Cup - nejrychlejší od vzniku v historii soutěže. Jak to, že se to Golden Knights povedlo v dnešní době a současném hokeji? Co stálo za jejich titulem, ale na druhou stranu - proč má lépe k dynastii našlápnuto Florida?

V novém díle Zimáku se ale zaměříme taky na to, proč paradoxně nejlepší hráči soutěže (a v případě Connora McDavida i všech dob) mají nepřímou úměrou horší šance na zisk titulu. Podíváme se i na to, co čeká Boston a českou legii, co Češi na draftu, ale zabředneme i do případné budoucnosti Kariho Jalonena u národního týmu.

O tom všem a celé řadě témat v posledním Zimáku sezony diskutují redaktoři Sportu Pavel Bárta a Pavel Ryšavý. Moderuje Martin Vait.

0:00 Čím Vegas dokázali získat Stanley Cup? Jaká byla strategie organizace?

14:15 Co hráli Vegas za hokej? Proč má k dynastii našlápnuto spíš Florida?

31:36 Proč je už dnes McDavid možná nejlepší všech dob? Co Češi a draft a budoucnost Bostonu?

50:47 Co budoucnost Jalonena a analýza výkonného výboru?