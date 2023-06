Za kulisy Vegas: z nuly bašta hokeje. Miliardář věštcem, hlavně zábava!

Dámy a pánové, 500 milionů na zlatou. Vsaďte si! Nastěhovat klub NHL do Las Vegas se jevilo na jednu stranu logicky. Vždyť ve městě jsou peníze, hodně peněz a hokej je zábava, která může táhnout. Na druhou stranu, ve městě jste našli jen dvě kluziště, na která chodili hlavně krasobruslaři. Majitel Bill Foley vysázel půl miliardy dolarů za nejistou budoucnost. Stejně ohlásil, že Stanley Cup se do města dostane za šest let. Stalo se. Vegas měli hodnotu 965 milionů dolarů. V dalším žebříčku magazínu Forbes miliardu asi zlomí.

Občas udělá NHL šílený krok. Risk může vyjít i skončit fiaskem. Když strčíte hokej na místo, kde začíná na nule? Čekáte spíš malér než nějaký zázrak. Průšvihem se stal projekt Arizona. Nejsou výsledky, není hala, nejsou peníze. Výsledkem je ostuda celé NHL. Vegas ale píše úplně jiný příběh.

Majitel Bill Foley (78 let) po odhalení loga Golden Knights pronesl, že na play off si sáhne do tří let a Stanley Cup vyhraje za šest let. Větu vypálil v roce 2017, šest let uplynulo a pohár patří Vegas. Splněno.

Novinář Pierre LeBrun se ho pohotově zeptal, kdy se tedy dá čekat druhý Stanley Cup, když starý pán má tak silné věštecké schopnosti. „Dejte mi měsíc nebo dva, než odpovím,“ usmál se Foley.

Za licenci franšízy NHL zaplatil 500 milionů dolarů (Seattle naposledy už 650). Proč šlo o takovou šílenost? „Mezi Vegas a ostatními místy byl jeden zásadní rozdíl. Ve městě jste dřív našli pouze dvě ledové plochy, které sloužily primárně pro krasobruslení,“ pronesl bývalý prezident klubu Kerry Bubolz pro The Hockey News.

Vegas je hlavní město zábavního průmyslu. Hokej tady ale neexistoval. Jenže právě v zábavě viděla NHL