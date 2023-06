Šalého si v draftu NHL vybral Seattle! První Bedard do Chicaga, slaví Slováci

Bez překvapení. Jedničkou draftu hokejové NHL se stal mimořádně talentovaný Connor Bedard z Reginy, kanadského útočníka si vybralo Chicago. Během úvodního kola se dočkal i český forvard Eduard Šalé, na řadu přišel jako 20. hráč. Na odchovance brněnské Komety ukázali zástupci ze Seattlu. První kolo draftu sledoval ONLINE na webu iSport.cz Adam Papoušek ( @AdamPapousek ). Projděte si, co všechno se v Nashvillu stalo. Druhé až sedmé kolo se uskuteční od 17:00 SEČ. Šanci by měli dostat další Češi.

Výběry v 1. kole draftu NHL: 1. Chicago - Connor Bedard, 2. Anaheim - Leo Carlsson, 3. Columbus - Adam Fantilli, 4. San Jose - William Smith, 5. Montreal - David Reinbacher, 6. Arizona - Dmitrij Simašev, 7. Philadelphia - Matvej Mičkov, 8. Washington - Ryan Leonard, 9. Detroit - Nate Danielson, 10. St. Louis - Dalibor Dvorský, 11. Vancouver - Tom Willander, 12. Arizona (od Ottawy) - Daniil But, 13. Buffalo - Zach Benson, 14. Pittsburgh - Brayden Yager, 15. Nashville - Matthew Wood, 16. Calgary - Samuel Honzek, 17. Detroit (od New York Islanders přes Vancouver) - Axel Sandin Pellikka, 18. Winnipeg - Colby Barlow, 19. Chicago (od Tampy Bay) - Oliver Moore, 20. Seattle - Eduard Šalé, 21. Minnesota - Charlie Stramel, 22. Philadelphia (od Los Angeles přes Columbus) - Oliver Bonk, 23. New York Rangers - Gabriel Perreault, 24. Nashville (od Edmontonu) - Tanner Molendyk, 25. St. Louis (od Toronta) - Otto Stenberg, 26. San Jose (od New Jersey) - Quentin Musty, 27. Colorado - Calum Ritchie, 28. Toronto (od Bostonu přes Washington) - Easton Cowan, 29. St. Louis (od Dallasu přes New York Rangers) - Theo Lindstein, 30. Carolina - Bradly Nadeau, 31. Colorado (od Floridy přes Montreal) - Michail Guljajev, 32. Vegas - David Endstrom.