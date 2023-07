Vaněček: NHL je spíš o hlavě než o způsobu chytání. Play off mi nevyšlo

Jeho příběh je o nekonečné trpělivosti. O neutuchající víře, že to jednou klapne a pak vše poběží, jak si vysnil. Vítek Vaněček (27) v poslední sezoně učinil progres na potlesk. Stal se brankářskou jedničkou New Jersey Devils, jimž vydatně pomohl po dlouhých pěti letech do play off. V bitvách o Stanley Cup už to tak slavné nebylo. „Nevyšlo mi to,“ řekl otevřeně špičkový gólman po tréninku v Liberci, kde se přes léto připravuje.

V dlouhodobé sezoně slavné ligy si přepsal osobní maxima, dávalo logiku, že po 52 veskrze výborných představeních dostane prostor i ve vyřazovací fázi. A rovnou v řeži s rivaly z Rangers. První dva starty skončily porážkami 1:5 a Vítek Vaněček se pakoval na střídačku. Devils se s náhradníkem Akirou Schmidem vzchopili a souseda z Broadwaye přemohli 4:3. Ale dál už to nešlo a zůstali na šikovnějších holích Caroliny. Obsazení brankoviště v příští sezoně je otevřené.

Kdybyste se měl vrátit k uplynulé sezoně v NHL, jaká byla?

„Základní sezona se mi povedla, podle čísel šlo o moji nejlepší. Ale play off se nepodařilo. Takže boj pořád pokračuje. Ale tak je tomu každý rok. Pokud přijdete do týmu, nepůjde vám to a tomu druhému ano, víte, že začne chytat on. Musím se na sezonu perfektně připravit a začít bojovat od začátku, co to půjde.“

V Jersey zavládlo nadšení po postupu do play off, znásobené vyřazením Rangers. Jak jste to celé v klubu zhodnotili?

„Hodnocení bylo pozitivní. New Jersey nebylo pět let v play off, konečně jsme se tam dostali. Sezona byla z celkového pohledu výborná. Jak říkám, play off mi nevyšlo, ale zaskočil za mě Schmid a chytal výborně. Dostali jsme se do druhého kola, nasbírali cenné zkušenosti. Já osobně se musím poučit a jít dál.“

Je ovšem na čem stavět, že? Řada hráčů předvedla vynikající výkony a sedlo si to i týmově.

„Přesně tak. Stávající hráči jsou v Devils nějaké roky, všichni jsme nabrali