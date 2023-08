Šéf v NHL: Analytik, nebo praktik? Oba mají stejný cíl, ideální recept ale není

Někdejší generální manažer New York Rangers Glen Sather • profimedia.cz

Směs zkušeností a mládí. Tu by rád v Nashvillu zavedl Barry Trotz jako generální manažer Predators • twitter.com

Analytický mozek, nebo praxe bývalého hráče? Co je víc? Možností, jak vybrat šéfa klubu NHL, existuje hodně. Cíl je pro všechny stejný: Stanley Cup. Za poslední dva roky se v lize objevilo deset nových generálních manažerů. Jednu dobu se dostávalo do módy, že čím mladší a teoreticky lépe připravená hlava, tím lepší. Trend se z toho nestal, John Chayka s Kylem Dubasem ostatním cestu neprošlápli. Ale když vyhrál pohár i Boston s Peterem Chiarellim? Může se stát úplně všechno.

Jasně, hokej se hraje na ledě. Góly dávají hráči, taktiku určí trenér. Jenže někdo musí hráče podepsat, draftovat, případně vyměnit. Trenér se taky nenajme úplně sám. Takže? Abyste došli pro nejcennější hokejovou trofej světa, chce to generálního manažera, který vidí za roh. Nebo spíš za tři. V NHL má šéf klubu klíčovou roli, určuje směr, nastavuje smlouvy, které se pak odrážejí v platovém stropu.

Každý majitel chce najmout chlápka (žena to štěstí zatím ještě neměla), který zařídí co nejdelší okno pro možnost vyhrát Stanley Cup. Od března 2023 nastoupilo pět nových generálních manažerů. Od ledna 2022 deset. Vysoké číslo, že? Vždycky doufáte v jedno: on je ten pravý, chlap, který ví.