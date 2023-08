Blümel po sezoně v Dallasu chce víc místa v NHL: Snad se najde škvíra

Byl jedním z více než dvou desítek hokejistů, kteří dorazili na sraz s novým trenérským štábem do berounského golfového resortu. „Super akce,“ pochvaloval si šikovný univerzál Matěj Blümel, jenž v novém ročníku hraje i o kontrakt, původní dvouletý u Stars mu za rok na jaře vyprší.

Jak dobře se znáte s nástupcem Kariho Jalonena u české reprezentace Radimem Rulíkem?

„Poznali jsme se loni, když jsem přes léto trénoval s Pardubicemi. Prohodili jsme tehdy i pár vět. Nejdu tedy úplně do neznáma, když to tak povím. Ale kdybych se dostal do nároďáku, pan Rulík by mě trénoval poprvé.“

Radim Rulík se povýšení k áčku dočkal hlavně díky stříbrnému tažení dvacítky na přelomu roku, kdy se hrál šampionát v Kanadě. Sledoval jste ho podrobně?

„Jo, jo. Hrál pro to i minimální časový posun, zápasy jsem měl pěkně večer. I kluci z našeho farmářského týmu dvacítky hodně sledovali, různě jsme se vsázeli. Proti Kanadě jsme se sázeli s Kanaďany a podobně. To bylo fajn.