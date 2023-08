Historický balík! Miliardář Matthews mění NHL. Vyléčí modrobílou nemoc?

NHL dnes v převodu na české koruny hrají milionáři na bruslích. Oproti ostatním sportovním gigantům v zámoří je však elitní hokejová soutěž jen chudým příbuzným. Kdyby se Matthews rozhodnul pro hru pod bezednými koši, v NBA by z něj nová výplatní páska udělala až 113. nejlépe vydělávajícího hráče. Takový Steph Curry, hvězda Golden State, inkasuje za jediný rok 51,9 milionu, tedy velmi podobnou částku, jakou si Matthews vydělá za ony čtyři sezony.

Ani srovnání s dalšími ligami nevyznívá pro hokejisty z NHL dobře. Lamar Jackson, quarterback Baltimoru v NFL, si přijde za jediný ročník na 50 milionů dolarů. Až podepíše v baseballové MLB nový kontrakt nadhazovač Šóhei Ótani, patrně překoná všechny zmíněné.

O to podstatnější je, že Matthews po několika tvrdých ekonomických fackách, které NHL v posledních letech zasáhly, pozvednul maximální hranici. Je to možné jen díky očekávanému navýšení platového stropu, který museli ligoví funkcionáři v předchozích sezonách hlavně vinou pandemie koronaviru nečekaně zmrazit.

Právě od sezony 2024/25, kdy vejde v platnost nová Matthewsova smlouva, však zřejmě dojde k posunu na 87,5 milionu dolarů. Některé odhady mluví dokonce o stropech s hodnotou 88 milionů. Nejužší hráčská špička by pak mohla dostat kolem 17 % z celkového balíku, tedy plat okolo 15 milionů.

„V lize, kde jsou superhvězdy stále extrémně podplacené, by si Matthews pořád zasloužil víc. Zvlášť, když vezmete v potaz, že je mezi pěti nejužitečnějšími hráči,“ upozorňuje například expert The Athletic Dom Luszczyszyn.

Revoluce v délce kontraktu

Na jeho slovech je jistě kus pravdy. Stačí vzít do ruky soupis úspěchů rodáka z Arizony. To máte šest účastí na All-Star Game, Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, dvě Maurice Richard Trophy za nejvíce gólů, Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče, dokonce několik získaných hlasů při výběru Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Ne, Matthews by opravdu nepřekvapil, pokud by žádal 15 milionů. Ruku v ruce s tím by se ovšem snížila jeho procentuální šance na zisk kýženého Stanley Cupu.

„Udělám všechno pro to, abychom na vrchol vyšplhali,“ netajil se Američan po podpisu ve vyjádření na sociálních sítích. „Cítím se šťastný, že můžu pokračovat na této cestě jako hráč Maple Leafs a před nejlepšími hokejovými fanoušky.“

I délka smlouvy jedničky draftu 2016 je svým způsobem revoluční. Superhvězdy v jeho věku se týmy snaží nahnat do osmileté „pasti“, což je momentálně maximální délka. Stačí vzpomenout na Davida Pastrňáka či Tomáše Hertla. Nejinak k jednání původně přistupovalo Toronto, sešly se ovšem dva faktory. Nový generální manažer Maple Leafs Brad Treliving, který se v minulosti vyjádřil, že osmileté kontrakty za každou cenu nepreferuje, a také touha Matthewse po tom, aby v kariéře podepsal ještě dvě, nikoliv jednu megalomanskou smlouvu. To by v pokročilejším věku nebylo možné.

S agentem Juddem Moldaverem, který má mimochodem ve své stáji také Connora McDavida z Edmontonu, tahoun Toronta požadoval tři roky, nakonec svolil k čtyřletému paktu. Za tu dobu se platový strop zřejmě ještě zvýší, klubové kasy nabídnou hráčům přijatelnější možnosti. Chytrý krok.

A ještě jedna zajímavost se skrývá v dohodnutých podmínkách. Více než 94 % financí dostane pětadvacetiletý centr ve formě podpisového bonusu. Důvod je prostý – peníze obdrží hned v první den sezony. Pro ofenzivní hurikán žádná velká změna. Jeho dobíhající kontrakt má „směšný“ základ 750 tisíc dolarů, což se rovná ligovému minimu. Zbytek tvoří právě bonus.

Nastane konečně útok Maple Leafs?

Toronto si za průlomovou sumu kupuje čas. Je to investice s vidinou zisku Stanley Cupu, po němž Mekka světového hokeje prahne od roku 1967. Tehdy ho vyhrála naposledy. Zlé jazyky tvrdí, že křepčení Leafs se stříbrnou trofejí pamatují ještě dinosauři. Každým rokem se zdá být tým nabitější, čekání zase o to krutější.

Novopečený manažer Treliving, který nabídku Toronta přijal po konci v Calgary, hodlá půst prolomit. Matthews má být jeho nejdůležitějším koněm. „S Austonem jsem komunikoval, psali jsme si. Mám s jeho agentem dobrý vztah, je pro nás prioritou,“ říkal šéf organizace už při své úvodní tiskové konferenci.

Chtěl se vyhnout scénáři, jenž zažil ještě u Flames. Tehdy se nedohodnul na pokračování s Johnnym Gaudreauem, který tak odešel zadarmo skrze trh volných hráčů. Nakonec byl Treliving nucen vyměnit i Matthewa Tkachuka. Velký třesk Calgary zamával, po turbulentních změnách se ani nedostalo do play off.

Zato torontská osa drží pospolu. Kapitán John Tavares by měl zůstat ještě dva roky, stejně tak Mitch Marner. Pozici třetího centra smí až do roku 2027 obstarávat pracovitý Čech David Kämpf. Přes léto přibyly solidní posily do útoku Tyler Bertuzzi a Max Domi, přitvrdit v play off může další příchozí Ryan Reaves. Vyhlídky jsou nadějné.

Přesto záři reflektorů, čočky televizních kamer a diktafony novinářů nejvíce přitahuje Auston Matthews. Uznávaná hokejová kapacita Brian Burke kdysi nazýval tlak, který se s Torontem pojí, modrobílou chorobou. Sežere vás zaživa, když si nedáte pozor.

Americký snajpr je vytříbenou individualitou. Stačilo nasázet čtyři góly při premiéře proti Ottawě, aby veřejnost zpozorněla, že se rodí hvězda. Od Matthewsova vstupu do NHL nepoznala liga střelce, který by se mu rovnal. Slavil už 299 gólů. Alex Ovečkin ztrácí v těsném závodu dva zářezy, David Pastrňák rovných 23 tref.

Nikdo nepochybuje, že Matthews se v nadcházejících sezonách definitivně zařadí po boku torontských legend jako Doug Gilmor, Darryl Sittler nebo Mats Sundin. Na posledního jmenovaného ztrácí v historické tabulce střelců už jen 121 branek, přestože je ani ne na polovině Švédových startů. „Takového hráče v týmu prostě chcete. Jeho schopnosti jsou na extrémní úrovni,“ hodnotí Matthewse parťák Reilly pro ligové stránky.

Minulost varuje Matthewse i manažera

Jenže je tu jeden dluh. Matthewsovi stále schází výrazný týmový úspěch, delší tažení v boji o Pohár. Za sedm sezon, co odehrál, nikdy nechyběl ve vyřazovací fázi. Slavil jediný postup, když letos pomohl k vyřazení Tampy. Proti Floridě už mu došel střelný prach. Pět zápasů, žádná trefa. Bídná forma navíc potkala i Marnera nebo Tavarese. A Toronto zase řešilo předčasnou dovolenou.

Je sice obdivuhodné, že předloni Matthews nasázel 60 branek a jako první hráč Maple Leafs po 67 letech uzmul Hart Trophy. Čeká se ale na výsledky. V minulé sezoně zažil bombardér AM34 sešup. Pro drtivou většinu hokejistů by bilance 40+45 v 74 zápasech značila jackpot, ale elitního forvarda limitoval problém se zápěstím, který si protrpěl před startem základní části. Musel dokonce na operaci, nepálil s takovou frekvencí. Tentokrát by měl být fit.

„Jak jsem dříve řekl, opravdu si užívám, že hraju zrovna v Torontu. Je to pro mě čest. A práce, kterou do toho neustále dáváme, abychom dosáhli požadovaného výsledku, je motivující,“ uvedl po vypadnutí v minulém play off.

Hráči jako on se nerodí často. Vlastně skoro vůbec. Z těch, co v NHL zvládli aspoň 400 startů, pálili častěji už jen Mike Bossy, Mario Lemieux a Pavel Bure. Jména pro hokejové encyklopedie. Teď se k nim přidává i Matthews.

„Když jsem se dozvěděl novinu o jeho podpisu, říkal jsem si, že Torontu a našim fanouškům se prostě nemohlo stát nic lepšího. Vím, jak to tady miluje. Několikrát to říkal i mně osobně. Je velkou součástí naší budoucnosti a pořád se zlepšuje,“ cituje kapitána Tavarese stránka The Hockey News.

Štěstím bez sebe je jistě i manažer Treliving. Vede enormně nabušený tým. Zbývají dva zásadní úkoly: vyřešit budoucnost kouče Sheldona Keefeho a také stěžejního útočníka Williama Nylandera. Švéd má před sebou (možná) poslední rok.