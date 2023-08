Kde přistane Kane? Hvězda je stále bez angažmá, shání tým s ambicemi

Máte pocit, že v lize působí od nepaměti. Že mu musí být aspoň čtyřicet. Jenže Patrick Kane ještě do zrezlého šrotu rozhodně nepatří. Ve 34 letech může pořád dokázat velké věci. Byť na poslední angažmá s nadšením vzpomínat nebude.

Na začátku března tohoto roku poprvé po šestnácti letech převlékl v NHL dres. Chicago vyměnil za New York Rangers. Na Manhattanu však štěstí nenašel. Z množství nabídek vybíral klub, kterému nejvíc věřil na Stanley Cup. Namísto toho mu ale sezona skončila už v prvním kole play off. Celkem stihl v modrém odehrát jen 26 zápasů, v nichž obávaný střelec zaznamenal pouhých šest gólů. Prostě bída.

Adaptace na nový herní styl a hledání správné chemie sebraly déle času, než klub i hráč čekali. I tak není úplně vyloučeno, že se Kane dohodne s Blueshirts na nové smlouvě. Byť se s tím úplně nepočítá. Teď je volný, jednat může s kýmkoli.

Nejproduktivnější pravá křídla v historii NHL Jaromír Jágr 1 921 Gordie Howe 1 850 Mark Recchi 1 533 Teemu Selänne 1 457 Jari Kurri 1 398 Brett Hull 1 391 Guy Lafleur 1 353 Mike Gartner 1 335 Jarome Iginla 1 300 Patrick Kane 1 237

Bezprostředně po sezoně americký forvard podstoupil operaci kyčle. Doba rekonvalescence? Až půl roku. Naskočit zpátky by mohl v listopadu či prosinci. Nechal se slyšet, že s podpisem nového kontraktu nechce kvaltovat. Přesto se však v Americe živě spekuluje o tom, kam povedou jeho další kroky.

„Neočekávám, že by se rozhodl během příštích čtyř, pěti týdnů,“ říká expert David Pagnotta ze zpravodajského webu The Fourth Period. „Rozhodne se zřejmě v době, kdy se rozběhnou tréninkové předsezónní kempy. Podobně jako Jonathan Toews potřebuje i Kane nejprve zjistit svůj zdravotní stav a ujistit se, že je plně připraven k návratu. Až pak se rozhodne,“ přidává Pagnotta, který byl hostem pořadu NHL Tonight vysílaného oficiálním webem soutěže.

„Dal najevo, že chce hrát NHL ještě několik dalších let. Chce ale do týmu, kde vidí naději na úspěch. Agenta pověřil, ať během příštích týdnů posbírá nabídky. Některá jednání už běží,“ dodává novinář.

O jaké kluby jde? V kontaktu by měl být Kane prostřednictvím svého hráčského zástupce s Coloradem, Dallasem a New Yorkem Islanders. Spekuluje se taky o zájmu Edmontonu. Stephen Whyno z Associated Press pak přišel s tím, že zájem útočník eviduje taky z Buffala.

Kane právě Sabres odmala fandil. V Buffalu se narodil, roky pravidelně navštěvoval zápasy. Byl by to skvělý příběh. Je však otázkou, jestli Kane uvěří, že právě ve svém hometownu bude možné znovu pozvednout nad hlavu vytoužený Pohár. Z něho se během úspěšné kariéry radoval už třikrát.

Tým od Niagarských vodopádů je roky v přestavbě, která se snad blíží konci. Všichni doufají, že zdařilému. Kádr má spoustu talentu, chybí mu však zkušenosti. Trio brankářů nemá v NHL odchytáno dohromady ani sto zápasů. V play off nula. V obraně šéfují mladíci Rasmus Dahlin a Owen Power. Taky tady chybí větší zkušenost. Tu by mohl Kane dodat útoku. Představte si ho třeba na křídle vedle komety Tage Thompsona a znovuzrozeného Jeffa Skinnera. To by šlo, ne?

Právě Sabres by na hvězdu Kaneovy velikosti našli okamžitě místo pod platovým stropem. U dalších výše zmíněných zájemců je právě tohle problém. „Ať podá finální nabídku kterýkoli klub, budeme svědky velkého žonglování se stropem,“ má jasno Pagnotta. Jasno může být klidně až počátkem října, nebo dokonce ještě později.