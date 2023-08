Centr k Pastrňákovi? Možnosti Bruins, jak nahradit legendy: česká osa i nerd

Kdo bude z pozice centra sekundovat v Bostonu Davidu Pastrňákovi? • FOTO: Koláž iSport.cz Rychle, shánějte záplatu. Bruins po senzačním vypadnutí v 1. kole posledních bojů o Stanley Cup ztratili dvě opory. Svou zámořskou kariéru odpískal český centr David Krejčí, brusle definitivně vyzul další elitní střední útočník Patrice Bergeron. A tak generální manažer Bostonu Don Sweeney stojí na křižovatce. Může jít postupnou cestou, nahradit dlouholeté tváře klubu z vlastních zdrojů a provést šetrnou generační obměnu. Jenže… David Pastrňák má sedmadvacet, ani on nemládne. Vytěžit životní formu českého ostrostřelce znamená sondovat situaci na trhu a sestrojit přestupovou bombu. Kdo se Bostonu na stěžejní post nabízí?

Charlie Coyle Věk: 31 let

Klub: Boston Bruins

Konec smlouvy: 2026

Minulá sezona: 82 zápasů, 45 bodů (16+29) Je tomu už šest let, co uzavřel základní část s 56 body ještě coby hráč Minnesoty. Dodnes jde o jeho „osobák“. V kariéře jen jednou pokořil metu 20 branek. Když žhaví motory ve třetí brázdě, představuje vysoký nadstandard. Jakmile ovšem Charlie Coyle dostane místo v elitních formacích, kroutíte podezíravě hlavou. Nouzové řešení? Fajn. Jenže představa, jak nese klub z éry Original Six na vlastních zádech dlouhodobě, vzbuzuje obavy. Třebaže trenér Jim Montgomery nesouhlasí. „Mám v naše první dvě lajny důvěru. Coyle ví stejně dobře jako Zacha, že na to má,“ řekl kouč listu Boston Herald. Vlivem bolestivých odchodů Davida Krejčího s Patricem Bergeronem se americký útočník určitě posune výš, místo na samém výsluní by ovšem dostat neměl.

Elias Lindholm Věk: 28 let

Klub: Calgary Flames

Konec smlouvy: 2024

Minulá sezona: 80 zápasů, 64 bodů (22+42) Ze zámoří znějí jasné signály. Pokud se ofenzivně nadaný Švéd nedohodne se současným zaměstnavatelem na obnovení smlouvy ještě před startem tréninkového kempu, stane se pro Boston lákavou návnadou. Eliasi Lindholmovi zbývá poslední ročník pod současným kontraktem a Flames ho nemohou ztratit bez náhrady. Loňské memento, kdy skrze trh volných hráčů zmizel Johnny Gaudreau, je stále silné. Koho by Boston musel v případné výměně obětovat? Calgary cítí šanci na velký úspěch, a to navzdory nedávné facce, kdy nadupaný tým ani neproniknul do play off. Proto Flames shánějí spíše hotové hráče. Nabízí se křídlo Jake DeBrusk. Lepit ztrátu ztrátou možná pro Bruins není ideální, ale když žádáte jednoho z nejschopnějších centrů v lize, musíte riskovat.

Elias Pettersson Věk: 24 let

Klub: Vancouver Canucks

Konec smlouvy: 2024

Minulá sezona: 80 zápasů, 102 bodů (39+63) Naprosto rozprášil pochybnosti. Po úspěšné nováčkovské sezoně 2018/19 s 66 body, kdy ve Vancouveru pokořil rekord Ivana Hlinky (60), Elias Pettersson nerostl. Vyvstávaly otázky, zda se kdy dokáže přiblížit nejužší špičce. Dominance v předchozí základní části budiž jasnou odpovědí. Hlavně díky švédskému snajprovi se Canucks vyhnuli ostudě. Jenže kanadské mužstvo je stále daleko od konce přestavby, přestup centra v nejlepších letech může přinést ranec plný výběrů v draftu. Obětuje Boston za mistra světa z roku 2018 svou budoucnost? Jen si představte tu přesilovku – Pastrňák vlevo, Pettersson vpravo… To aby brankáři soupeřů zařadili do tréninkového procesu odpalovače tenisových míčků. Fanoušci Bruins by mohli mlaskat. Jenže jak dlouho?

Mark Scheifele Věk: 30 let

Klub: Winnipeg Jets

Konec smlouvy: 2024

Minulá sezona: 81 zápasů, 68 bodů (42+26) „Musím přemýšlet nad svým osudem, vybrat si správnou cestu. Jsem lepší a lepší, což dokážu i v příští sezoně.“ To byla slova Marka Scheifeleho v létě loňského roku. Ve Winnipegu přes veškeré pochybnosti nakonec zůstal, poprvé v kariéře nasázel přes čtyřicet gólů a opět potvrdil, proč je v NHL tolik ceněný. Patří mezi hokejové nerdy. Sleduje zápasy, studuje soupeře, zná historické tabulky. Klidně by mohl sekundovat analytikům. Jenže Jets jsou na ústupu a s tím roste Kanaďanova touha po změně adresy. V Bostonu by okamžitě do týmu zapadl, jeho cenovku navíc snižuje dobíhající smlouva. Scheifeleho modifikovaná klauzule o nevyměnitelnosti, která mu dovoluje vybrat si dvacet klubů, kam smí odejít, omezuje manévrovací prostor Jets. Případnou nabídku Bruins jistě pečlivě zváží.