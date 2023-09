Faksa dře s Dudou i Erbanovou: Chci se v NHL udržet. Každý metr dělá hodně

Koordinace, šikovnost, pohotovost a hlavně co největší rychlost. Všichni tři lítali, až se z nich kouřilo. Byli neustále v akci a zastavili se jen o krátkých přestávkách na vysvětlení, radu, ukázku, co mají předvádět příště. Mělo to spád, trénink byl hodně intenzivní. Určitě jim v tak malé skupince a v takovém nasazení dal víc, než kdyby trénovali s týmem.

Faksa při své výšce nemá tak hbitý pohyb jako jeho mladší a taky o něco menší a ohebnější parťáci. Ale vypálit umí, ne že ne. Má to v ruce. Střílel hodně tvrdě, skuliny v brance trefoval přesně. Až vypadal, jako by se chystal v příští sezoně nasypat v NHL nikoli jedenáct gólů jako posledně, nýbrž klidně pětadvacet, třicet. „Kéž by to tak bylo,“ usmál se útočník Dallasu, jakmile sundal zelený tréninkový dres Stars a vyšel ven z kabiny.

V zámoří se musel přeroubovat ze střelce na rafana, proti sobě má na ledě pořád rychlejší soupeře. Na bruslařských dovednostech začal pracovat až od minulé sezony. „Přidal jsem trenéra na bruslení, předtím jsem ani neměl možnost, nezajímal se, nevěděl jsem. Teď mě mrzí, že jsem se do toho nepustil dřív,“ přiznal.

Ve 29 letech už má spoustu věcí dlouhodobě zažitých. Učit se nebo něco měnit je pro něj obtížnější. „Těžko se mi to dostává do hlavy a hůř se mi to dělá. Kluci, kteří začnou už v nízkém věku, mají v bruslení obrovskou výhodu. Určitě to pomáhá. I hokej se změnil za tu dobu, co jsem hrál. Jdu do deváté sezony v NHL a vidím, jak se liga každý rok zrychluje. Každý metr dělá hodně, čím je člověk rychlejší, tím větší má výhodu,“ popisoval Faksa.

Trénink vedl skill kouč Radek Duda, role demonstrátorky se zhostila hokejová reprezentantka a bývalá rychlobruslařka Karolína Erbanová. Už v červenci se Faksa připravoval na stejném stadionu pod vedením Luka Chilcotta, který má na starost bruslařskou přípravu přímo v Dallas Stars. „Jel napřed za kluky do Švédska, domluvili jsme se, že přiletí za námi s Matějem Blümelem. Pilovali jsme hlavně starty a změny směru, na tom ještě můžu zapracovat. Pořád se chci zlepšovat a udržet se v NHL co nejdéle,“ dodal Faksa.