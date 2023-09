Hronek o změnách či končící smlouvě: Párkrát se spálíte a musíte přemýšlet

Prožíval nejlepší sezonu kariéry a stejně ho Detroit vyměnil. Nebo právě proto? Filip Hronek vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz o trejdu do Vancouveru a nové štaci. „Hodně bych chtěl vyhrávat, těšil jsem se na to celou dobu, kdy jsme v Detroitu procházeli přestavbou,“ věří český obránce, že v NHL zažije i z týmového pohledu lepší časy. Ještě nikdy si nezahrál play off. Teď mu sice ubudou setkání s Davidem Pastrňákem, zato ho čekají souboje s Connorem McDavidem.

Kvůli tréninku vstával v 5.30. V Hradci měla jeho tréninková skupina zrovna volný led, tak Filip Hronek vyrazil makat. Od března nehrál kvůli poničenému ramenu, pro něj dost nezvyklý stav. Těší se, až se NHL zase rozjede i s ním. „Vyměnili mě zraněného, odehrál jsem pár zápasů a problém přišel znovu. Domluvili jsme se s Vancouverem, že se už nachystám na další sezonu. Naštěstí není nic k operaci, stačilo rameno jen posílit,“ popsal s úlevou. „Střílet jde. Tak dobrý,“ usmál se. Na tréninku nasypal pár puků za brankáře Patrika Bartošáka .

Žádný let do Detroitu, ale tentokrát už budete doma v Kanadě. Velký nezvyk?

„Bude tam jiné letiště, ale jinak pak zase začnu hrát hokej. (usměje se) Ne, už jsem tam nějakou dobu byl, i když jsem odehrál jen čtyři zápasy. Ale kluky jsem už poznal, tým se moc nezměnil. Je výhoda, že k dohodě došlo už během sezony. Není z čeho mít stres.“

Trejd se vás týkal poprvé v životě. Co s hráčem dělá, když slyší, že je potřeba se balit?

„Překvapilo mě to, ale tyhle věci k hokeji patří. Stalo se, mělo to tak být. Říkal jsem si, že nemá cenu o tom zase tak přemýšlet.“

Jen vás Detroit draftoval v roce 2016, piplal až do prvního týmu. Nenapadlo vás někdy, že tam hráč i zestárne a zůstane navěky?

„Bylo by hezké zůstat v jednom klubu. Na druhou stranu, nevadí mi, že se podívám zase jinam. NHL je byznys, který hráč stejně neovlivní. Tedy pokud nejste v roli, že jste si o výměnu řekl sám, což můj případ nebyl. Ani nevíte, že se obchod peče, vůbec jsem neměl signály, že se něco děje. Celé se to semlelo strašně rychle. Ve výsledku jsem měl výhodu, že jsem byl zraněný a nemusel letět ještě ten den. Takže pak máte čas se zabalit, aspoň nějaký bonus.“

Který manažer vám zavolal první, že jste vyměněný? Ten, který vás pustil, nebo ten, který vás získal?

„Steve (Yzerman), takže Detroit. Řekl, že mě vyměnili.“

Počkejte, vy řeknete OK, sbalíte bágl, zamknete barák a jdete pro taxi na letiště?

„Ne, zaskočený jsem z toho byl. Ale fakt jsem se v tom nijak nevrtal.“

Dobře, ale není paradox, že vás klub pošle dál v sezoně, kdy prožíváte nejlepší ročník v NHL?

„Je fakt, že jsem se cítil opravdu dobře. Měl jsem i před rokem skvělou letní přípravu, všechno do sebe zapadalo. Třeba přišla Detroitu taková nabídka i proto, že to bylo ode mě dobré a nedala se odmítnout. Jeden tým vám v tu chvíli řekne, že vás hrozně chce, pak je tam ale ten, který prodával.