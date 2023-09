Kouč rasista se vrací: urážel hráče a nakopnul Jordána. Teď míří do WHL

Před čtyřmi lety s ostudou opustil Calgary Flames, teď se vrací na scénu. Bill Peters se stal novým hlavním koučem Lethbridge Hurricanes v juniorské WHL. V listopadu 2019 rezignoval na funkci v NHL poté, co obránce Akim Aliu zveřejnil deset let starý případ z farmářského celku a nařkl trenéra z rasismu. Teď dostal 58letý Peters novou šanci. Jeho bývalý svěřenec se ohradil.

Ještě než nový šéf střídačky celku WHL promluvil minulý týden k médiím, Akim Aliu na sociálních sítích uvedl, že ho z pověření právě Billa Peterse kontaktoval nejmenovaný kouč NHL a snažil se pro něj zprostředkovat rozhovor s jeho obětí. K rozpravě zatím nedošlo, nicméně jednalo se o první pokus o usmíření po třinácti letech od Petersova výbuchu v kabině týmu AHL, v němž tehdy Aliu působil. Podruhé učinil trenér pokání při proslovu po svém jmenování.

„Během posledních několika let jsem se snažil pochopit své předchozí protičernošské rasistické myšlenky a činy. Během cesty k nápravě jsem se hodně poučil a cítím se připravený na návrat ke koučování. Mám natolik vlivnou pozici, abych mohl pozitivně usměrňovat vůdce komunity a přispět k lepšímu začlenění hokejové generace,“ uvedl Peters ve svém prohlášení.

„Zajímalo by mě, proč se teď chce omlouvat. V době incidentu jsem jako nejmladší hráč vedl bodování týmu. Řval po mně slovo na ‚N‘ (rasistická urážka) a místo omluvy mi ještě nakládal a poslal mě do East Coast League. Prošel jsem velmi temným obdobím. Nadával mi a ztrapňoval mě před celým mužstvem. Po pravdě, kdybych nikdy nic neoznámil, pořád by trénoval v NHL. Jsem pro, aby se lidem dávala druhá šance. Ale jen, pokud jsou upřímní,“ stěžoval si Aliu.

Syn nigerijského otce a ukrajinské matky hrál pod Petersem za farmu Chicaga v Rockfordu v sezoně 2009/10. Z rasismu kouče obvinil až před čtyřmi lety. „V šatně na mě několikrát vrhnul N-bombu, protože se mu nelíbil můj výběr hudby,“ připomněl. Aliu rovněž tvrdil, že Peters psal dopisy vedení Blackhawks, jimiž poskvrnil jeho charakter a mařil naděje prosadit se do NHL.

Najevo vyšly i další podrobnosti o Petersově chování. Michal Jordán se svěřil, že ještě v Carolině ho Peters na střídačce kopl a jiného hráče udeřil pěstí. Kouč Rod Brind´Amour, který byl už tehdy členem trenérského štábu, potvrdil, že k incidentu došlo. „Vedení to ale hned řešilo. Nikdy jsem už o něčem podobném neslyšel a nic takového neviděl,“ prohlásil.

Bill Peters jako hlavní kouč Roky Tým Liga 2002-05 Univerzita Lethbridge CIS 2005-08 Spokane WHL 2008-11 Rockford AHL 2014-18 Carolina NHL 2018-19 Calgary NHL 2020-21 Jekatěrinburg KHL 2023- Lethbridge WHL

Aliu v NHL sehrál pouhých sedm utkání za Calgary, jinak se potácel v nižších soutěžích. Objevil se v KHL, Švédsku, na Slovensku, v ročníku 2019/20 nastoupil k šesti extraligovým zápasům za Litvínov. Od té doby se nikde nechytil, i když kariéru ještě neukončil. S dalšími hokejisty založil Hockey Diversity Alliance, jejímž cílem je boj proti rasismu a netoleraci v hokeji. Od loňského roku spolupracuje 34letý Aliu jako ambasador s kanadskou pobočkou Adidasu.

Peters vyhrál v roce 2008 Memorial Cup s juniory Spokane Chiefs. Po angažmá v Rockfordu se stal asistentem Detroitu, coby hlavní kouč vedl v NHL celky Caroliny a Calgary. Taky získal s Kanadou dvakrát zlato na mistrovství světa a pomohl k triumfu ve World Cupu 2016. Poté, co na něj v zámoří byla uvalena klatba, pokračoval necelé dvě sezony v ruském Jekatěrinburgu. Naposledy pracoval ve vedení Grand Prairie Storm v provinční juniorské lize v rodné Albertě.

Za své jednání se Peters omluvil už před čtyřmi lety v dopise, který adresoval vedení Flames. Na vysvětlenou, proč neoslovil Aliua, uvedl, že chtěl plně porozumět otázkám diverzity, rasové spravedlnosti a začlenění. Při proslovu na tiskové konferenci byl emotivní, dokonce plakal. „Nemohl jsem s Akimem mluvit osobně a těším se na den, až to půjde. Abyste se mohli upřímně a řádně omluvit, musíte být připravení. Za nic se neschovávat, vstřebat hodně vědomostí,“ sdělil Peters novinářům.

Aliu v rozhovoru pro TSN označil jeho nástup do Lethbridge za problematický. Řekl, že měl kvůli tomu náročný den a že hokej udělal několik kroků zpátky. „Dokud vedení nepovede lidi k odpovědnosti, nic se nezmění,“ pravil.