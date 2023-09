Češi v kempech NHL: kdo se rve o šanci? Výhra nad rakovinou i restart

Jaké jsou pozice Čechů v NHL? Hvězdy týmu, jistota, ale i hrana sestavy a boj o místo... • FOTO: Koláž iSport.cz Tréninkové kempy NHL. Každoroční přehlídka méně i více okoukaných tváří, které se v přípravném období hlásí o pozice v nejlepší lize světa. Většina míst v sestavách klubů má své majitele, tu a tam se ovšem najde flek, kde cedulka s rezervací chybí. Zámořské haly teď bere útokem i početná česká družina. Web iSport.cz sestavil její kompletní podobu a předeslal šance na úspěch. Kdo má své jisté, kteří z krajanů se ještě strachují a co ti, od nichž se moc nečeká?

Hvězdy týmu Tomáš Hertl (útočník, San Jose)

Filip Chytil (útočník, NY Rangers)

Martin Nečas (útočník, Carolina)

Ondřej Palát (útočník, New Jersey)

David Pastrňák (útočník, Boston)

Vítek Vaněček (brankář, New Jersey)

Karel Vejmelka (brankář, Arizona)

Pavel Zacha (útočník, Boston) Tito pánové by znovu měli tvořit nepostradatelnou část osy týmu. Tomáš Hertl zůstává v San Jose sice s lukrativní smlouvou, ale jako jeden z posledních pamětníků úspěšných dní, po odchodu Erika Karlssona do Pittsburghu by trápení Sharks mělo ještě zesílit. Filip Chytil, dosud vedoucí třetí letky Rangers, může se svou „dětskou formací“ Kid Line klidně poposkočit výš. Další útok na Stanley Cup se čeká od Martine Nečase v Carolině i dvojice z týmu Devils Ondřeje Paláta a Vítka Vaněčka. V brankovišti New Jersey budou pravděpodobně stále vládnout české barvy, byť poslední vyřazovací boje Vaněčkovi vůbec nevyšly a statisticky patřil k nejhorším v historii. Naopak výsledkový úpadek může potkat bostonské duo David Pastrňák a Pavel Zacha. Druhý z Čechů se zřejmě posune na pozici centra a bude šéfovat elitnímu útoku. Je dost možné, že v základní části narazí i na Karla Vejmelku, neotřesitelnou jedničku Arizony. Česká dvojice v Bostonu. Pavel Zacha hovoří s Davidem Pastrňákem • Foto Profimedia.cz

Jisté místo Lukáš Dostál (brankář, Anaheim)

Radek Faksa (útočník, Dallas)

Pavel Francouz (brankář, Colorado)

Radko Gudas (obránce, Anaheim)

Filip Hronek (obránce, Vancouver)

David Kämpf (útočník, Toronto)

Dominik Kubalík (útočník, Ottawa)

Petr Mrázek (brankář, Chicago)

Tomáš Nosek (útočník, New Jersey)

Jan Rutta (obránce, San Jose)

Dan Vladař (brankář, Calgary)

Jakub Vrána (útočník, St. Louis)

Filip Zadina (útočník, San Jose) Největší otazník visí nad Pavlem Francouzem a jeho zdravotním stavem. Na startu tréninkového kempu chyběl, znovu laboroval s problémem v dolní části těla. Colorado už údajně shání náhradu. Pakliže se plzeňský rodák uzdraví, bude pevnou součástí mužstva. Když je řeč o gólmanech, Lukáš Dostál si chce ukrást větší prostor v brance Anaheimu, Dan Vladař cílí na totéž mezi Flames. A snad Petr Mrázek nebude sledovat vzestup Connora Bedarda jen z nemocniční čekárny. Mezi hvězdy by mohl „na stará kolena“ vystoupat Radko Gudas, který v Anaheimu dostane větší prostor než kdekoliv jinde. Totéž platí o nové posile Ottawy Dominiku Kubalíkovi, byť tady s věkem opatrně, stále před sebou může mít několik plodných ročníků. Jakub Vrána nakopnul štaci v St. Louis úžasně, ale jeho první kroky v Detroitu rovněž budily pro soupeře hrůzu. Pak se pohádka obrátila v horor. Enormně zajímavé bude sledovat, jak se s novými adresami popasují Hronek, Nosek, Rutta a hlavně Zadina, který restartuje zámořskou kariéru a vzdal se solidní smlouvy s Red Wings. Dieselové motory Kämpf s Faksou opět odvedou kus práce. Český útočník Jakub Vrána oslavuje premiérový gól v dresu St. Louis • Foto profimedia.cz

Na hraně sestavy Matěj Blümel (útočník, Dallas)

David Jiříček (obránce, Columbus)

Adam Klapka (útočník, Calgary)

Jiří Kulich (útočník, Buffalo)

Jakub Lauko (útočník, Boston)

Jiří Patera (brankář, Vegas)

Adam Raška (útočník, San Jose)

Kristian Reichel (útočník, Winnipeg)

David Rittich (brankář, Los Angeles)

Lukáš Rousek (útočník, Buffalo)

Jiří Smejkal (útočník, Ottawa)

Radim Šimek (obránce, San Jose)

Jakub Zbořil (obránce, Boston)

Radim Zohorna (útočník, Pittsburgh) Nejdřív k těm, kteří svou pozici obhajují. David Rittich po další změně dresu musí začít chytat famózně už během přípravy. Bojuje s tvrdou konkurencí – Phoenix Copley má za sebou nejúspěšnější ročník v kariéře, Cam Talbot nepřišel, aby si před důchodem prohřál kosti. Zadáci Radim Šimek a Jakub Zbořil budou jako každý rok dokazovat, že NHL hrát mohou. Bek San Jose je na tom určitě lépe, navíc může těžit z Karlssonova odchodu. Dopředu se derou mladé české štiky. Štěstí za mořem poprvé zkouší Jiří Smejkal, čas zraje pro Lukáše Rouska i Jiřího Kulicha. Matěj Blümel si dělá zálusk na pozici v prvním týmu, jenže Dallas do kempu pozval přes 30 útočníků! Nebude to snadné. Z dosud nepříliš okoukaných tváří by měl nejčastěji naskakovat bostonský Jakub Lauko. A co rozrážeč Adam Klapka, který zaujal už při loňské přípravě? Mezi obránci a brankáři už taková tlačenka není. David Jiříček zkusí využít odvolání konzervativního kouče Mikea Babcocka ve svůj prospěch, gólman Jiří Patera, který v nejlepší lize debutoval už během posledního ročníku, čeká na štěky u úřadujících šampionů z Vegas. David Jiříček v dresu Columbusu • Foto profimedia.cz