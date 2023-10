Nejsledovanější nováček září v přípravě, v Chicagu mu radí Hall

Už se rýsuje něco úchvatného. Connor Bedard je velký příběh od chvíle, co poprvé nastoupil do kempu Chicaga. Supertalent jako tohle zázračné pískle se ukáže jednou za deset let. V úterý nastoupil nejsledovanější nováček potřetí k přípravnému zápasu. Přesně týden před zahájením ligy dal Detroitu gól a připsal si tři body. Kmen Blackhawks je z něj auf a s ním celý hokejový svět.

V podání jedničky letošního draftu vypadá všechno jak štrikování. Connor Bedard je elegantní bruslař se šikovnýma rukama a přesnou střelou. S pukem dovede fantastické kousky, všechno zvládá v neskutečné rychlosti. Zdá se, že skok z juniorského hokeje mezi profíky mu nedělá problémy. Ve třech přípravných utkáních si připsal 6 bodů (1+5). Polovinu z nich v úterý proti Detroitu, kdy vypálil osmkrát na branku a svou trefou do opuštěné brány upravil na 4:2.

Blackhawks budou muset pravděpodobně opět bojovat hlavně jako tým. Ale dlouhodobě jim může Bedard vrátit ztracený optimismus, naději a taky přinést spoustu zábavy. Zároveň nesnáší porážky, což bylo znát od prvních tréninků. Jeho soutěživost však vede k tomu, že se občas snaží až moc. S větší trpělivostí přijdou další šance a body.

„Ukazujeme mu okamžiky, kdy se může stát zranitelným v souboji jeden na jednoho. Nebo že nemá vždycky cenu pouštět se sám s pukem do tří hráčů a pak být frustrovaný, jakmile se hra otočí. Chceme, aby byl průbojný a silný na kotouči. Ale vštěpujeme mu, že každá akce nutně nemusí být zlatý hřeb, aby se jím mohl stát,“ líčil kouč Luke Richardson.

Bedard našel vynikajícího mentora. Taylor Hall je stvořený k tomu, maby radil generačních talentům jako on. Byl jedničkou draftu 2010. Hrál s Connorem McDavidem, jehož si vybral Edmonton z prvního místa o pět let později. V New Jersey se zase potkal s Nicem Hischierem, jedničkou z roku 2017.

„Půl sezony jsem hrál taky s Jackem Hughesem (jednička 2019) a ještě předtím s Jakupovem (2012) a Nugentem-Hopkinsem (2011). Connor McDavid u mě během své první sezony v Oilers dokonce bydlel,“ připomněl Hall pro The Athletic. Nabízí se tedy otázka: O če,m se teď baví s Bedardem?

„Nechci ho snižovat a říkat mu, že co a jak musí dělat. To se dostaví přirozeně. Musím jít hlavně příkladem. V posilovně, na ledě, svým vystupováním, chováním k personálu v aréně a podobně. Myslím, že to je nejlepší způsob, jak někoho vést,“ pravil Hall, který po sezoně 2017/18 obdržel Hart Trophy pro nejužitečnějího hráče NHL.

S Hischierem si výborně rozuměli. Hallův přínos byl pro jeho vývoj k nezaplacení. Důležitou roli sehrál i pro Hughese, byť v ročníku 2018/19 nastoupil Hall za Devils už jen 30 zápasů. Zranil se, týmu se nedařilo. Pak ho šoupli do Arizony.

V Chicagu postavili Halla k Bedardovi okamžitě. A zase to klaplo, našli správnou chemii. Každý drží hokejku na jinou stranu, takže si můžou snáz dávat svižné přihrávky na jeden dotek a ládovat děla na ránu bez přípravy. „Asi taky vnímají hokej podobně a myslí na stejné úrovni. Connor má vedle sebe chlapa, na kterého se může spolehnout, což je ohromné,“ dodal Richardson.

„Hodně se od něj očekává. Myslím, že to cítí taky a chce očekávání naplnit. Zároveň je to kluk, který miluje hokej. Jako by se pro něj narodil. Nevyhýbá se ani záři reflektorů. On prostě chce poutat pozornost. Chce být nejlepší na ledě,“ uvedl Hall.

Podle něj tohle byl důvod, proč Bedard svého času trénoval s McDavidem a nějaký čas strávil v letním kempou se Sindeym Crosbym. „Chce být jedním z nich. Chce se dostat do téhle kategorie. Jak ho sleduju prvních pár dní v kempu, myslím, že na to má,“ prohlásil Taylor Hall.