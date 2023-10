Rozebrali jsme Atlantickou divizi NHL: Slafkovský už musí, Boston bez šance

David Pastrňák se v prvním přípravném utkání, do kterého naskočil, dvakrát prosadil • FOTO: ČTK / AP / Michael Dwyer V úterý začíná nová sezona NHL. Je tedy nejvyšší čas se podívat na situaci jednotlivých týmů před startem nového ročníku. Mezi největší favority na zisk Stanleyova poháru patří Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, New York Rangers či New Jersey Devils. Nejmenší šance naopak mají Hertlovi Sharks ze San Jose. V prvním dílu našeho preview jsme pro vás zhodnotili, jak si stojí týmy z Altantické divize, ve které budou válčit Boston Bruins s hvězdným Davidem Pastrňákem nebo Montreal Canadiens se slovenským forvardem Jurajem Slafkovským.

Boston Bruins Když se ptali Matthewa Tkachuka, na který tým je v následující sezoně zvědavý, odvětil: Boston Bruins. Není divu. V týmu skončily legendy Patrice Bergeron s Davidem Krejčím. Odešli Taylor Hall, Tyler Bertuzzi, Dmitrij Orlov či Garnet Hathaway. Bruins potřebovali uvolnit platový strop, proto všechny tyto odchody. Za zbytek volných peněz přivedli hráče jako James van Riemsdyk, Milan Lucic, Kevin Shattenkirk, Morgan Geekie či Jesper Boqvist. Výrazné oslabení. Na prvních dvou centrech by měli sezonu začít Pavel Zacha a Charlie Coyle. Trenéři se budou spoléhat na brankářské duo (Ullmark - Swayman) a pevnou defenzivu, kterou povede McAvoy s Lindholmem. A útočnou produktivitu by měli obstarat David Pastrňák s Bradem Marchandem. Ullmark v červnu získal Vezinovu trofej, ale v létě byl blízko výměny. Bruins za něj obdrželi férovou nabídku. Vedení klubu se ovšem rozhodlo švédského brankáře podržet a věří, že se svým parťákem budou opět nejlepším tandemem NHL a klíčem k úspěchu. Jestliže poslední roky patřil Boston mezi favority na Stanleyův pohár, nyní už na to zapomeňte. Bruins by měli bojovat o účast ve vyřazovacích bojích. Současný kádr ovšem nemá velké šance dosáhnout samotného vrcholu. Projekce bodů v základní části: 90,6 David Pastrňák se v prvním přípravném utkání, do kterého naskočil, dvakrát prosadil • Foto ČTK / AP / Michael Dwyer

Buffalo Sabres Nejzábavnější tým ligy. I tak by se dalo nazvat počínání Sabres v předešlé sezoně. V jejich zápasech napadalo 590 gólů. U žádného jiného celku jste tolik branek neviděli. V následujícím ročníku by Buffalo rádo udělalo další krok nahoru. Mladý tým okolo Rasmuse Dahlina, který se v posledním ročníku zařadil mezi nejlepší obránce NHL, na to rozhodně má. Výkonnostní růst by měli ukázat Dylan Cozens, JJ Peterka, Jack Quinn, který ovšem vinou zdravotních problémů první měsíce sezony vynechá, Casey Mittelstadt, Peyton Krebs či Owen Power. Zajímavé bude sledovat i vývoj Devona Leviho, který by se měl brzy stát brankářem číslo jedna. Z pohledu českých fanoušků upoutávají pozornost Lukáš Rousek s Jiřím Kulichem. Oba by měli v sezoně dostat šanci v hlavním týmu. Očekává se ale, že převážnou část ročníku odehrají na farmě. Sabres čekají na účast v play off od jara 2011. Současný kádr Šavlí má šanci, aby tento půst konečně prolomil. Nebude to ale lehké. Východní konference je opět silná. Projekce bodů v základní části: 96,5 Rasmus Dahlin v dresu Buffala • Foto Reuters

Detroit Red Wings Steve Yzerman prohlásil, že play off není pro tuto sezonu cíl. Na jednu stranu se dá pochopit, že mladí hráči ještě nemají tak vyrovnanou výkonnost. Na druhou stranu fanoušci Detroitu by jistě rádi zažili atmosféru vyřazovacích bojů po 8 letech. Yzerman vstupuje do své čtvrté sezony jako generální manažer Red Wings. A nelze říci, že by jeho angažmá (doposud) bylo úspěšné. V létě donutil své majitele prásknout se přes kapsu. Z trhu volných hráčů získal Detroit totiž hned několik hokejistů, včetně J.T. Comphera, Shayna Gostisbeherea či Jamese Reimera. Pomocí trejdů přišli Alex DeBrincat a Jeff Petry. Právě od DeBrincata se čeká hodně. Měl by být nejlepším střelcem Red Wings, atakovat hranici 40 gólů. Je ale otázkou, zda najde tu správnou chemii s kapitánem Dylanem Larkinem či jiným centrem. Poslední sezona v Ottawě se DeBrincatovi nepovedla, má co napravovat. Vzhledem ke konkurenci se příliš neočekává, že by se Red Wings měli do play off probojovat. Důležitější ale skutečně bude, aby mladí hráči udělali další krok. Ať už se bavíme o Lucasi Raymondovi či hráčích na farmě nebo v juniorkách. Projekce bodů v základní části: 86,2 Hokejisté Detroitu • Foto Reuters

Florida Panthers Účast v play off si vybojovali až v posledním kole základní části, aby se dostali až do finále Stanleyova poháru. Příběh Panterů v minulém ročníku byl fantastický. V následující sezoně se počítá s tím, že účast ve vyřazovacích bojích by si měla Florida zajistit dříve. Začátek sezony bude ale pro Panthers těžký. Vinou zdravotních problémů nemůže trenér Paul Maurice počítat s Aaronem Ekbladem ani Brandonem Montourem. Klíčoví obránci. Z týmu navíc odešel Radko Gudas. Mezi novými tvářemi klubu jsou Oliver Ekman-Larsson, Niko Mikkola, Mike Reilly, Dmitrij Kulikov, Anthony Stolarz či Evan Rodrigues. Poslední jmenovaný by měl být největší posilou. Největší předností Floridy je útok. Aleksandr Barkov, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, Sam Reinhart, Sam Bennett, Eetu Luostarinen, Anton Lundell či právě Evan Rodrigues. Záruka obrovské kvality. Natrvalo do hlavního týmu by se chtěl konečně prosadit 23letý Grigorij Denisenko. Pokud Panteři začátek sezony bez Ekblada a Montoura zvládnou, play off je nemine. V plné síle patří Florida (na papíře) mezi tři nejsilnější týmy Atlantické divize. Projekce bodů v základní části: 105,5 Z Matthewa Tkachuka se stal ofenzivní lídr Floridy • Foto Reuters

Montreal Canadiens Kolébka hokeje má v další sezoně jediný cíl. Aby Juraj Slafkovský ukázal, že jednou může být rozdílovým hráčem. První sezona se mu nepovedla. A Montreal si rozhodně nemůže dovolit, aby jejich výběr číslo jedna z roku 2022 byl propadák. To by bídu Canadiens mohlo prodloužit na několik dalších let. Zajímavé bude také sledovat Nicka Suzukiho. Ten minulé léto na svůj dres obdržel kapitánské „C“, ale jeho výkony byly výrazně pod očekávání. Mezi hráči má navíc nejštědřejší smlouvu a vedení klubu v něm vidí svého prvního centra. Aby jím skutečně byl, musí své výkony zlepšit. Sympatické je, že Canadiens chtějí hrát mladé obránce. Pouze David Savard a Mike Matheson mají alespoň 25 let či více. V sestavě by se pravidelně měli objevovat Justin Barron (21 let), Kaiden Guhle (21) či Jordan Harris. Nebylo by překvapením, kdyby během sezony z týmu odešli Josh Anderson či Brendan Gallagher. Canadiens dobře ví, že na úspěch momentálně nemají šanci. Vytrejdovat tak starší hráče za výběry v draftu či prospekty dává smysl. Otázkou ale je, zda o tyto hráče bude v lize zájem. Projekce bodů v základní části: 75,5 Juraj Slafkovský slaví gól proti Calgary • Foto Reuters

Ottawa Senators Senátoři mají lepší tým, než by si většina lidí mohla myslet. A správně chtějí do play off. Tim Stützle se minulý ročník definitivně zařadil mezi nejlepší útočníky NHL. Doplňují ho skvělí hokejisté jako Brady Tkachuk, Claude Giroux, Drake Batherson, Vladimir Tarasenko, Josh Norris či Dominik Kubalík. Beze smlouvy stále je Shane Pinto. Ottawa nemá prostor pod platovým stropem, aby jej podepsala. Údajně se o jeho služby zajímá Philadelphia. Jak tato situace nakonec dopadne? To je zatím jen ve hvězdách. Senators mají výborně poskládanou i defenzivu. Thomas Chabot, Jakob Chychrun i Jake Sanderson jsou beci, kteří kvalitou patří do prvního obranného páru. Když jednoho z nich budete mít až ve druhém, je to luxus, kterým se většina ostatních celků nemůže chlubit. Artěmij Zub patří už tři sezony mezi nejlepší defenzivní zadáky NHL. Třetí obranný pár by měli tvořit Erik Brännström s Travisem Hamonicem. Otázkou je brankoviště. Ottawa za velké peníze přivedla Joonase Korpisala (smlouva na 5 sezon za 4 mil. dolarů ročně). Zotavený je Anton Forsberg. Když alespoň jeden z nich bude ve skvělé formě, Senátoři by se měli do play off dostat. Pokud ale brankáři nenavážou na své nejlepší výkony, může nastat velký problém. Projekce bodů v základní části: 96,9 Jiří Smejkal se snaží dostat do kádru Senators pro NHL • Foto ČTK/AP

Tampa Bay Lightning Stejně jako Floridu, tak ani Blesky nečeká lehký start sezony. Vinou zranění by minimálně do prosince měl chybět Andrej Vasilevskij. A druhým brankářem Tampy Bay je Jonas Johansson. Ten poslední sezony patřil mezi nejhorší gólmany NHL. O to víc Jon Cooper doufá, že se do dobré formy dostane opět Victor Hedman. Minulá sezona se mu nepovedla. Především směrem do defenzivy hrál výrazně pod očekávání. Dalšími klíčovými prvky v zadních řadách budou Michail Sergačjov a Erik Černák. Tuto trojici by měl doplňovat Nick Perbix. V útoku se bude Tampa Bay opět spoléhat především na Braydena Pointa, Nikitu Kučerova a Stevena Stamkose. Své by si měli odehrát i Anthony Cirelli či Brandon Hagel. Další hráči už ovšem odpovídají kvalitě třetích a čtvrtých útoků. Ať už se bavíme o Nicholasu Paulovi, Tanneru Jeannotovi či Michaelu Eyssimontovi. Lightning by měl čekat boj o postup do play off. Kádr už skutečně není tak silný jako před dvěma roky. K tomu navíc zraněný Vasilevskij. Stejně jako u Panterů, i tady bude podstatné, aby Tampa Bay na začátku sezony nepropadla. Kdyby se totiž tak stalo, už jen stěží bude dohánět účast ve vyřazovacích bojích. Projekce bodů v základní části: 98,4 Hokejisté Tampy Bay • Foto Reuters