Prognóza Metropolitní divize: favorit na Stanley Cup i Capitals bez play off

Jak před sezonou vypadají týmy v Metropolitní divizi NHL? • FOTO: Koláž iSport.cz V úterý začíná nová sezona NHL. Je tedy nejvyšší čas se podívat na situace jednotlivých týmů před startem nového ročníku. Mezi největší favority na zisk Stanleyova poháru patří Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights, Edmonton Oilers, New York Rangers či New Jersey Devils. Nejmenší šance naopak mají Hertlovi Sharks ze San Jose. Ve druhém dílu našeho preview se podíváme na předsezonní prognózu týmů z Metropolitní divize.

Carolina Hurricanes Stěží byste našli tým, který má lepší vedení než Hurikáni. Na lavičce stojí respektovaný Rod Brind’Amour. Generálním manažerem je zkušený Don Waddell, který správně naslouchá Ericu Tulskymu. Pravděpodobně nejznámějšímu a nejlepšímu analytikovi posledních let. Hurricanes chybí už jen jediné – Stanley Cup. A i v následujícím ročníku budou opět patřit mezi největší favority na jeho zisk. Do vyřazovacích bojů se dostali už pětkrát v řadě. Dvakrát z toho byla účast ve finále Východní konference. Pro Carolinu je to ale stále málo. Má rozhodně na víc. Přes léto bylo hlavním cílem prodloužit předčasně kontrakt s hlavní hvězdou týmu: Sebastianem Aho. Povedlo se. Finskému útočníkovi od léta 2024 poběží kontrakt na dalších osm let, ročně si přijde na 9,75 milionů dolarů. A jak už je u Hurikánů zvykem, dařilo se jim i v rámci budování kádru. Odešli Shayne Gostisbehere, Max Pacioretty, který vinou zranění odehrál za Carolinu jen pět utkání. Mezi posilami najdete tváře jako Michael Bunting, Dmitrij Orlov, Tony DeAngelo či Brendan Lemieux. Nové kontrakty podepsali Jesper Fast, kapitán Jordan Staal a brankářské duo Frederik Andersen s Antti Raantou. Vedení klubu tím dalo najevo, že s kostrou svého kádru je spokojeno. Není divu. Carolina zažívá úspěšné období a v modelu deníku Sport a webu iSport.cz je projektována jako vítěz Východní konference v základní části. Projekce bodů v základní části: 111,5

Columbus Blue Jackets Modrokabátníci po éře s Johnem Tortorellou zažívají úpadek. V posledním draftu vybírali hned ze 3. místa. Draftovali Adam Fantilliho, který má potenciál být centrem číslo jedna. Nebude to ale pravděpodobně hned v následující sezoně. Do této pozice se musí ještě vyvinout. Vedení organizace si je špatných výsledků dobře vědomo, a tak se v létě rozhodlo posílit zadní řady. Už před otevřením volného trhu hráčů získal Columbus práva na Damona Seversona z New Jersey, se kterým se ihned dohodl na sedmiletém kontraktu. Severson u Devils platil za jednoho z nejpodceňovanějších beků NHL. Pomocí trejdu s Philadelphií a Los Angeles pak Blue Jackets získali také Ivana Provorova. Ten naopak patřil mezi nejpřeceňovanější hokejisty ligy poslední roky. Změna prostředí a menší role by mu ovšem mohla pomoci. Obráncem číslo jedna je totiž suverénně Zach Werenski, který je konečně zotavený. V minulém ročníku odehrál jen 13 utkání. Zajímavé bude sledovat Patrika Laineho, který se z pozice křídla přesunul na centra. Jakub Voráček sám napsal, že spousta lidí bude z jeho výkonů překvapena (v pozitivním smyslu slova). Na trhu volných hráčů v létě Blue Jackets jinak aktivní moc nebyli. Proto nejzajímavější „novou“ tváří týmu může být David Jiříček. Velký talent, na kterého Blue Jackets chtějí v budoucnu spoléhat. Otázkou ale je, zda si vybojuje místo v hlavním týmu už pro tento ročník. Našlápnuto k tomu má výborně! V přípravných zápasech předváděl nadstandardní výkony. Projekce bodů v základní části: 77,2

New Jersey Devils Mladý a zároveň jeden z nejlepších týmů ligy. Fanoušci Ďáblů si po letech utrpení současné časy užívají. New Jersey má výborně poskládaný tým. Otázkou je pouze brankoviště. Vítek Vaněček měl minulý rok nevyrovnané výkony. Záda by mu měl krýt třiadvacetiletý Akira Schmid. Devils měli během léta zájem o Connora Hellebuycka z Winnipegu. Ten patří mezi TOP5 brankářů ligy. Jets ale údajně jako hlavní protihodnotu chtěli jednoho z obránců Luke Hughes – Šimon Nemec. Pro Devils neakceptovatelné. Není pochyb o tom, že s Hellebuyckem v bráně by se New Jersey okamžitě stalo tím největším favoritem na Stanley Cup. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že Hellebuyckovi v létě 2024 končí kontrakt a mohl by odejít zadarmo. Z dlouhodobého hlediska by pak ztráta L. Hughese či Nemce bolela o to více. Jack Hughes, Timo Meier, Nico Hischier, Jesper Bratt, Tyler Toffoli, Ondřej Palát, Dawson Mercer, Erik Haula, Alexander Holtz. Nejlepší útok ligy na papíře. Konkurovat může pouze Edmonton, a to díky Connoru McDavidovi, který je z jiného světa. Třetí útok by měli tvořit: Palát – Haula – Mercer. To je obrovská síla! Obranu bude opět řídit Dougie Hamilton, TOP15 obránce NHL. V Jonasu Siegenthalerovi a Johnu Marinovi mají Devils skvělé defenzivní zadáky. Stabilními beky hlavního týmu by měli být také Luke Hughes a Kevin Bahl. Na pozici šestého obránce zatím není jasné, kdo bude hrát. Adepti jsou tři: Colin Miller, Brendan Smith a Šimon Nemec. Po posledních přípravných zápasech by nebylo divu, kdyby si tento post urval slovenský bek. Předvádí totiž vynikající výkony. Projekce bodů v základní části: 106,4

New York Islanders V sezoně 2020/21 byli Islanders jeden zápas od účasti ve finále Stanley Cupu. Od té doby se ale do vyřazovacích bojů nedostali. Lou Lamoriello je nejstarším generálním manažerem v lize a na jeho krocích je to znát. V létě se rozhodl za každou cenu prodloužit Pierra Engvalla, Scotta Mayfielda, Bo Horvata i Ilju Sorokina. Všem dal kontrakt minimálně na sedm let. Lamoriello dobře totiž ví, že v té době už dávno generálním manažerem Isles nebude. Jednoduše: chce vyhrát Stanleyův pohár ještě jednou a co nejdřív. Islanders ovšem mezi favority rozhodně nepatří. Opírat se samozřejmě budou o Ilju Sorokina, jednoho z nejlepších brankářů NHL. Obranu by měli opět táhnout Adam Pelech s Noahem Dobsonem. Vedení klubu pak doufá, že se do nadstandardní formy dostane opět Ryan Pulock, který poslední sezony hraje pod očekávání. Klíčovou postavou by měl být Mathew Barzal. Nejštědřeji placený hráč týmu (9,15 milionů USD). V posledních dvou sezonách ovšem hrál výrazně pod své možnosti. Pokud Islanders chtějí pomýšlet na účast v play off, rozhodně budou potřebovat Barzala v lepší formě. Projekce bodů v základní části: 91,6

New York Rangers Rangers do nové sezony povede nový trenér: Peter Laviolette. A cíl je jediný: Stanley Cup. Rangers mají jeden z nejlepších týmů v lize. Důležité ale bude, zda Kakko a Lafreniere konečně udělají ten další krok. Jinak mají Jezdci složený tým výborně. Šesťjorkin patří mezi TOP5 gólmanů ligy. Adam Fox je společně s Cale Makarem nejlepším obráncem NHL poslední tři roky. S Ryanem Lindgrenem pak tvoří jeden z nejlepších párů. K’Andre Miller a Jacob Trouba jsou nadstandardní zadáci do druhého obranného páru. V útoku pak najdete jména jako Artěmij Panarin, Mika Zibanejad, Chris Kreider, Vincent Trocheck, Filip Chytil či Blake Wheeler. A dostáváme se ke Kaapu Kakkoovi a Alexisu Lafreniereovi. Rangers nutně potřebují, aby tito mladíci předváděli výkony na úrovni alespoň druhého útoku. Pokud by se tak stalo, šance Rangers na Stanley Cup by se výrazně zvýšily. Na volném trhu hráčů se Rangers rozhodli mírně šetřit. Podepisovali hráče levně. Jonathan Quick dostal jednoletý kontrakt za 825 tisíc dolarů. Stejný kontrakt obdržel i Erik Gustafsson. Ještě za menší peníz podepsali Nick Bonino, Blake Wheeler či Tyler Pitlick. Projekce bodů v základní části: 107,5

Philadelphia Flyers Letci poslední sezony patří mezi nejslabší týmy ligy a nic nenasvědčuje tomu, že by v následujícím ročníku to mělo být jinak. Ve funkci generálního manažera v minulém ročníku skončil Chuck Fletcher, nahradil ho Danny Briere. Ten na tiskové konferenci prohlásil, že chce tým omladit a ví, že momentálně Flyers nemají kádr na větší úspěch. Nakonec byl ale vytrejdován jen Ivan Provorov. Zájem v lize byl i o hráče jako Scott Laughton, Travis Konecny, Travis Sanheim či Carter Hart. Všichni zůstali. Jistý podíl na tom má i John Tortorella, který není velkým fanouškem tzv. „rebuildu“. Potvrzením toho je i to, že sezonu ve čtvrtém útoku začnou Deslauriers-Poehling-Hathaway. Především první jmenovaný je typem hráče, který odpovídá spíše hokejistovi z 90. let než současnosti. Je známo, že právě takové hráče má John Tortorella rád. Po dlouhodobém zranění se do sestavy vrací Sean Couturier a Cam Atkinson. Před zdravotními problémy patřil Couturier mezi nejlepší centry ligy. V roce 2020 vyhrál i Selkeho trofej pro nejlépe bránícího útočníka NHL. Bude zajímavé sledovat, jaké výkony bude po zranění předvádět. Brankoviště by mělo patřit Hartovi. Záda mu bude krýt Samuel Ersson, který vyhrál boj o post dvojky s Felixem Sandströmem. Tahounem ofenzivy by měl být opět Travis Konecny. V obraně bychom měli vídat hráče jako Marc Staal, Nick Seeler či Sean Walker. To už je samo o sobě vizitka špatného kádru. V modelu deníku Sport a webu iSport.cz jsou Flyers projektováni na poslední místo Východní konference. Projekce bodů v základní části: 73,3

Pittsburgh Penguins Tučňáci minulý rok chyběli poprvé po 16 letech v play off. A skupina okolo Sidneyho Crosbyho určitě nebude chtít dopustit, aby dvakrát za sebou mohla už v dubnu hrát golf. Pomoci k lepší sezoně má i Erik Karlsson, kterého získal Pittsburgh ze San Jose. Směrem do ofenzivy má Pittsburgh vystaráno. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Jake Guentzel, který vinou zdravotních problémů ale start sezony vynechá, Bryan Rust, Rickard Rakell. Kyle Dubas navíc získal Reillyho Smitha z Vegas. V zadních řadách Erik Karlsson s Krisem Letangem. Excelentní ofenzivní obránci. Směrem do defenzivy je to už ovšem horší. Branku bude hájit duo Jarry – Nedeljkovic. Ve srovnání s ostatními týmy nejde zrovna o silnou dvojici. V útoku sice bude nastupovat Lars Eller, jinak defenzivního specialistu nenajdete. Pomoci do defenzivy by měla nová akvizice Ryan Graves. V celkovém součtu se očekává, že Penguins budou bojovat o účast ve vyřazovacích bojích. Mezi favority na Stanleyův pohár ale nepatří. Na druhou stranu, nikdy není dobré podceňovat Sidneyho Crosbyho, který stále patří mezi elitní hráče NHL. Projekce bodů v základní části: 95,3