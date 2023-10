Pastrňák vs. Bedard 2:1. Český snajpr zastínil dvěma góly kanadský talent

Bruins před startem základní části připravili ceremoniální uvítání svému dlouholetému lídrovi Patrici Bergeronovi. Ten se v červenci rozhodnul pro ukončení kariéry a po třech sezonách ve funkci kapitána předal „céčko“ Bradu Marchandovi. Za svými nedávnými parťáky se Bergeron pochopitelně zastavil. „Nemáte brusle, co by mi sedly?“ vtipkoval v kabině.

Je zjevné, že bez něj partu okolo Davida Pastrňáka nečeká snadná šichta. Zopakovat poslední jízdu se 135 získanými body zdá se být nemožné. I proto, že svou zámořskou štaci ukončil rovněž David Krejčí, další velmi schopný centr. Celkem Boston v letní přestávce napočítal devět odchodů. Nabídnutého prostoru se nyní musí chopit jiní.

Mezi nimi třeba Jakub Lauko, jemuž duel proti Blackhawks náramně vyšel i bez bodového zisku. Se svými kumpány ze čtvrtého útoku dostal prostor už při zahajovacím střídání a okamžitě ohrožoval brankáře Arvida Söderbloma bekhendovým zakončením. Na ledě stihnul všechno – tři velké příležitosti, vybojovaný faul, menší potyčku i ubráněné oslabení.

Líto mu mohlo být pouze momentu z 6. minuty. Jeden z největších talentů v hokejových dějinách Connor Bedard vypálil na branku, dojel si odražený kotouč a zpoza klece ho propašoval kolem zadní tyčky. Právě Lauko byl v pozici hráče, který měl zmařit manévr osmnáctileté hvězdy hostů.

Bedardův první gól v NHL: obří talent uštkl Boston zpoza branky Video se připravuje ...

Bedard se stal třetím nejmladším střelcem v historii klubu z éry Original Six. „Hodil jsem to tam a gólman asi moc neviděl. Díky klukům za to, že udělali chaos a mně se tak podařilo dostat puk do sítě,“ popisoval svou trefu skromně. „Moje rodina to sledovala v hledišti, takže skvělé,“ culil se.

Tím ovšem gólová produkce Chicaga skončila. Obdivovaný teenager se sice ještě několikrát zjevil v jasné možnosti, ale další radost mu zmařil pozorný brankář Linus Ullmark. Při přečíslení dva na jednoho na konci první části zase Bedard servíroval puk na volného Kevina Korchinského, ten ovšem i vlivem bránícího hráče nezamířil přesně.

Bruins našlápli k obratu už v čase 11:22. Debutant a jeden z následovníků Bergeronova odkazu Matthew Poitras ukázal um s kotoučem, uvolnil Brandona Carla a jeho ránu chirurgicky sklepnul Trent Frederic. Velká chvíle do té doby nepříliš výrazného Pastrňáka přišla ve 34. minutě, když střelou k pravé tyčce zužitkoval únik po boku navrátilce v dresu Bruins Milana Lucice.

„Potkali jsme se s Davidem v několika střídáních a vzešel z toho i gól. Je skvělé, že se nám k důležité výhře povedlo přispět tímto způsobem,“ těšilo Lucice, který v Bostonu působil už mezi lety 2007 až 2015. „Vítej zpátky,“ křičel na něj okamžitě po své úspěšné ráně Pastrňák.

Sedmadvacetiletý snajpr z Havířova pak ještě do prázdné klece doručil zásilku z rukou Brada Marchanda, čímž na startu 60. minuty svým druhým zářezem definitivně rozhodnul.

Za pozornost určitě bude stát i další vývoj Pavla Zachy. Ten se před Söderblomem nachomýtnul pouze v jediném případě, kdy Švéd předvedl brilantní zákrok. Jinak byl třetí člen českého trojlístku v barvách Bruins vidět nejméně. S povýšením na pozici prvního centra týmu se teprve musí sžít. Hluboké napadání z minulé sezony, kterou strávil převážně na křídle, má stále v sobě.