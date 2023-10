Promiň, ale ne! Češi, kteří se nevešli na soupisku těsně před startem NHL

Někteří Češi se s NHL loučili opravdu na poslední chvíli před startem ročníku... • FOTO: Koláž iSport.cz Dost možná si už mysleli, že drží lístek od brány s nápisem NHL. Jenže ono ne. Šest českých nadějí si v zámoří vyslechlo odmítnutí těsně před startem sezony. Velké týmy je zkoušely, piplaly v tréninkových kempech. Jenže nakonec se rozhodly, že začátek na farmě bude lepší volbou. Zklamaní krajané tak musí zkusit štěstí o patro níže. Kdo mezi nimi figuruje? Dozvíte se v článku iSport.cz.

Matěj Blümel (Dallas → Texas) 23 let, útočník I druhou sezonu za mořem začne v AHL, což může cítit jako zklamání. Bronzový medailista z MS 2022 v letošní přípravě nastoupil za Dallas do šesti utkání, připsal si 4 body (2+2). V posledních třech duelech však vyšel naprázdno. V minulém ročníku za Texas nasbíral v 58 zápasech základní části 44 bodů (19+25). Stars mají mnoho kvalitních útočníků, zůstane v záloze, kdyby se někdo zranil. Jeho čas by měl přijít, veteránovi Pavelskimu končí smlouva za rok, Bennovi za dva. Matěj Blümel se mezi elitu nepropracoval • Foto Pavel Mazáč / Sport

Libor Hájek (Pittsburgh → ?) 25 let, obránce Pět sezon působil brněnský odchovanec v organizaci New York Rangers. V NHL sehrál 110 zápasů, nejvíc v ročníku 2020/21, kdy nastoupil do 44 utkání. Zhruba stejně času strávil na farmě v Hartfordu v AHL. Po vypršení smlouvy nedostal kvalifikační nabídku a stal se volným hráčem. Do kempu Pittsburghu přišel na zkoušku, v přípravě nastoupil do tří zápasů. Připsal si jednu asistenci a jednu střelu. Těsně před uzávěrkou soupisek si Penguins vybrali „českého“ Kanaďana Johna Ludviga. Libor Hájek si při premiéře za Pittsburgh připsal nahrávku na gól, ani to mu ovšem nezaručilo místo v hlavním týmu • Foto ČTK / AP / David Guralnick

Jiří Smejkal (Ottawa → Belleville) 26 let, útočník Kdyby počkal ještě rok, dostal by po dovršení 27 let jednocestnou smlouvu. Ale jako nedraftovaný hráč to chtěl zkusit hned. Může hrát kdekoli, zastane každou roli. Během přípravy o něm mluvili jako o nejzajímavějším novém hráči. Sehrál šest zápasů, v Ottawě bydlel u Dominika Kubalíka. Účastník posledních tří světových šampionátů a olympiády v Pekingu zaznamenal 4 body (1+3), přesto ho po sobotní generálce v Montrealu a závěrečném zúžení poslali na farmu. Útočník Jiří Smejkal by se v Ottawě mohl stát novou českou tváří NHL, nebude to ovšem na startu sezony • Foto profimedia.cz

Jakub Zbořil (Boston → Providence) 26 let, obránce V AHL hrál naposledy v ročníku 2019/20. Boston předtím musel účastníka letošního mistrovství světa zařadit na listinu volných hráčů, odtud si ho však jiný klub nevybral. V této sezoně vstoupí v platnost druhý rok dvouleté jednocestné smlouvy s Bruins, díky níž má i na farmě zaručený plný roční plat 1,3 milionu dolarů (asi 30 milionů korun). Letošní kemp mu zkomplikovalo zranění v úvodním přípravném utkání, do tréninku se vrátil po týdnu a sehrál ještě jeden duel. Obránce Jakub Zbořil v dresu Bostonu sezonu nezačne • Foto profimedia.cz

Radim Zohorna (Pittsburgh → Wilkes-Barre/Scranton) 27 let, útočník Do Pittsburghu se vrátil po hektické sezoně, kterou strávil v Calgary a Torontu, hrál převážně za jejich záložní celky. V červenci podepsal dvoucestnou smlouvu s Penguins, v přípravě sehrál čtyři zápasy a připsal si 3 body (1+2). Jeho situace vypadala nadějně, ale nakonec začne na farmě v AHL, neboť ze seznamu volných hráčů po něm jiný klub nesáhl. V NHL má účastník šampionátu v Rize a Tampere celkem 35 zápasů, 11 bodů (5+6), v nižší soutěži nastoupil do 102 utkání. Radim Zohorna už za Pittsburgh hrával, nyní si ovšem na šanci počká • Foto Profimedia.cz