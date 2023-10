Vokoun rozpitval Čechy v NHL: Dostál bude špička. Proč váhá u Vaněčka?

Najít si v brankovišti NHL džob? To už musíte být klasa. „Dostat se mezi 32 brankářských míst je těžký úspěch. Zvlášť pokud si uvědomíte, že výborní brankáři vydrží v NHL klidně i patnáct až dvacet let. Takže těch míst není 32, ale na deset sezon se vám jich otevře deset, maximálně patnáct,“ dává k dobru zajímavý postřeh někdejší uznávaný brankář, jenž nejlepší roky prožil v Nashvillu (1998 – 2007) a na Floridě (2007 – 11). Vlastní i dva tituly mistra světa.

Jaký je váš pohled na nejlepší české gólmany? Dává logiku, že ti nejschopnější pracují v NHL.

„Dostat se dnes na pozici prvního brankáře v NHL je strašně obtížné. Máte třicítku týmů a velice silnou evropskou skupinu Rusáků, Švédů a Finů. V mých očích máme stále kvalitní zastoupení, někteří brankáři jsou i mladí se slibnou budoucností. Hlavně Lukáš Dostál nebo Dan Vladař, další pak na farmě. Nejsme na tom špatně. Máme jedničku v Karlu Vejmelkovi, jenž podává stabilní výkony. Asi ale až čas a přítomnost v týmu, kterému trochu víc záleží na výsledcích, ukáže jeho skutečné schopnosti. Dosavadní brankářské počiny jsou výborné, na druhou stranu jsou podávány bez většího tlaku na vítězství. Tady nám odpoví budoucnost.“

Má se za to, že Arizona by v nové sezoně měla přidat a nebýt znovu za otloukánka. Nebo to vidíte jinak?

„Jenže to se říká a píše řadu let a nepřijde mi, že by se to konečně hnulo správným směrem. V Arizoně je spousta nevyřešených problémů ohledně vlastnictví klubu, arény a podobně. NHL se musí o klub věčně starat. Problém nad problém. Vždycky si říkám: Až ten progres uvidím na vlastní oči, tak mu uvěřím. Možná vyhrají o pár zápasů víc než loni, ale obrázek klubu mi přijde stále velmi podobný. Na druhou stranu, Karla