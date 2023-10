Vaněček vychytal výhru, Sharks opět padli. Pod širým nebem slavili Oilers

Žraloci v tom nechali Mackenzieho samotného, aniž by svého gólmana bránili. • ČTK / AP / Rick Bowmer

Brankář Vítek Vaněček pomohl v NHL hokejistům New Jersey 31 zákroky k výhře 4:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. San Jose, za které nastoupili Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta, podlehlo ve Washingtonu 1:3 a prohrálo i devátý zápas v sezoně. V utkání pod širým nebem zdolal Edmonton před 55 411 diváky Calgary 5:2.

Hlavním hrdinou New Jersey byl se třemi body Jesper Bratt (2+1), který vstřelil v sedmé minutě první gól zápasu. Minnesota ale otočila. Za domácí obranu se probil Pat Maroon a překonal Vaněčka střelou nad vyrážečku. V úvodu druhé třetiny využil přesilovou hru Ryan Hartman, který po šťastném odrazu zakončoval akci do prázdné branky.

New Jersey překlopilo skóre na 4:2 v rozmezí 27. až 37. minuty trefami Tylera Toffoliho, Erika Hauly a Bratta. Vaněček inkasoval ještě v čase 55:17, když se prosadil z předbrankového prostoru Jake Middleton. Víc český gólman nedovolil a vychytal čtvrtou výhru v pátém startu sezony od úvodní minuty.

San Jose, které v předchozích dvou zápasech neskórovalo, poslal ve 12. minutě do vedení Luke Kunin. Gólman Mackenzie Blackwood, který kryl v zápase 39 střel, odolával až do začátku poslední třetině. Nejdříve jej překonal Dylan Strome, v 56. minutě Tom Wilson a vítězství Washingtonu zpečetil gólem do prázdné branky Jevgenij Kuzněcov.

Bitva o Albertu se hrála na Commonwealth Stadium v Edmontonu. Domácí povzbudil návrat Connora McDavida po zranění, ale nejlepším hráčem večera byl vyhlášen Zach Hyman (1+1), který v desáté minutě zvyšoval už na 2:0. Calgary, v jehož dresu plnil roli náhradního gólmana Daniel Vladař, vstřelilo oba góly v přesilových hrách, kterými snížilo na 1:2 a 2:3. Čtvrtou branku Oilers dal ve 47. minutě Vincent Desharnais, který skóroval v NHL poprvé.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:32. Peterka, 21:39. Mittelstadt, 28:16. Jost, 56:52. Dahlin Hosté: Sestavy Domácí: Luukkonen (Cooley) – Samuelsson, Dahlin (A), Jokiharju, Power, Bryson, E. Johnson – Benson, T. Thompson, Greenway – Peterka, Mittelstadt, J. Skinner – Tuch, Cozens, Jost – Okposo (C), Krebs, Girgensons (A). Hosté: Georgijev (Prosvetov) – Makar (A), Toews, Girard, Byram, Manson, J. Johnson – Ničuškin, MacKinnon (A), Lehkonen – Rantanen (A), R. Johansen, Drouin – Tatar, Colton, Wood – L. O'Connor, F. Olofsson, Cogliano. Rozhodčí J Luxmore, G. Skilliter – J. Tobias, C. Apperson Stadion KeyBank Center, Buffalo Návštěva 15 717 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 06:13. Bratt, 26:10. Toffoli, 26:54. Haula, 36:39. Bratt Hosté: 14:53. Maroon, 22:31. Hartman, 55:17. Middleton Sestavy Domácí: Vaněček (Schmid) – Siegenthaler, Hamilton, Bahl, Marino, L. Hughes, B. Smith – Toffoli, J. Hughes, Meier – Palát, M. McLeod, Bratt – Mercer, Haula, Lazar – Holtz, Tierney, Bastian. Hosté: M. Fleury (Gustavsson) – Brodin, Faber, Middleton, Addison, Mermis, Merrill, Hunt – Kaprizov, Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Maroon – M. Foligno, Rossi, Lettieri – Dewar, Duhaime. Rozhodčí Brenk, Kozari – Knorr, Berg Stadion Prudential Center, Newark Návštěva 16 514 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:18. D. Strome, 55:15. Wilson, 59:02. Kuzněcov Hosté: 11:40. Kunin Sestavy Domácí: Kuemper (C. Lindgren) – Carlson (A), Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin, Jensen, Häman Aktell – Wilson, D. Strome, Ovečkin (C) – Oshie, Kuzněcov, McMichael – Phillips, Bäckström (A), Mantha – Protas, Lapierre, Malenstyn. Hosté: Blackwood (Kähkönen) – Burroughs, M. Vlasic, Rutta, Ferraro (A), Benning, Emberson – Duclair, Hertl (A), Zetterlund – Kunin, Granlund, Eklund – Hoffman, Sturm, G. Smith – Labanc, Carpenter, Zadina. Rozhodčí McCauley, Lambert – Marquis, Mills Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 15 856 diváků